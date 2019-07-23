Астрономы разгадали тайну происхождения Млечного пути 23.07.2019, 10:00

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Ранее ученые считали, что эта галактика образовалась из двух разных групп звезд.

Специалисты Канарского института астрофизики полагают, что смогли раскрыть важную тайну Млечного пути. Ранее астрономы считали, что эта галактика образовалась из двух разных групп звезд, но как они объединились, было непонятно, пишет onliner.by.

Астрономы заявили, что карликовая галактика Gaia-Enceladus столкнулась с Млечным путем, когда он был еще в зачаточной фазе. Установить это помог космический телескоп Gaia: благодаря ему специалисты точно измерили местоположение, яркость и удаленность друг от друга примерно одного миллиона звезд, а также определили приблизительный состав.

Оказалось, что все небесные тела в среднем одного возраста, но одна группа звезд разместилась на нынешних координатах после хаотичных движений — это говорит о столкновении, которое произошло около десяти миллиардов лет назад.

Поглощение галактики само по себе не открытие: ранее сообщалось, что Андромеда слилась с «соседкой» два миллиарда лет назад, а через четыре миллиарда лет от нынешнего дня она врежется в Млечный путь. Впрочем, Земля, по прогнозам ученых, переживет столкновение. А вот что будет с Солнцем, непонятно.