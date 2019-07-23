«Баста» об исчезновении Гурбангулы Бердымухамедова: Лукашенко думает над бытием 23.07.2019, 10:09

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Саддам, Муаммар, Гурбангулы, Янукович — все заканчивается почти одинаково.

Пару дней в интернете ходят слухи о смерти уже второго туркменбаши - Гурбангулы Бердымухамедова. Внезапной, как и у его предшественника. Ушел в отпуск и все. Чиновники хранят молчание, невнятно опровергают слухи. Думают о том, как власть делить, если все же правда. Готовят пути отступления, если утка, а они имели глупость поверить. Надеются на лучшее, пишет телеграм-канал «Баста».

Туркменский диктатор достал и приближенных, и народ своей клоунадой. «И жнец, и жрец, и на конях ездец, и рэпер-певец... и много кто ещё», - это про него. Нам, белорусам такой стиль поведения знаком. Возможно, Гурбангулы отравили его же поклонники, уставшие хлопать в ладоши при каждом идиотском поступке. Возможно, удавили где-нибудь в бане с девочками, мокрым полотенцем. Возможно, пока еще нет. На самом деле, это не важно. Важно то, как много людей надеются и ждут.

Думаю, что и Лукашенко в очередной истерике грызет ногти и думает над бытием. Видит, что один за одним все его коллеги бесславно покидают бренный мир, вызывая волны радости у затравленных ими народов. Мечется, потому что его тщеславие не позволяет ему уйти вот так просто. Хочется ведь и оставить украденное своим потомкам, и остаться в истории чем-то важным, значимым.

Хочется его разочаровать: все диктаторы этого хотели. Надеялись, что их народы - идиоты, верящие в исключительность своих правителей. Верили подхалимам, ежедневно подсовывавшим на стол липовые рейтинги. Саддам, Муаммар, Гурбангулы, Янукович — везде все уныло, предсказуемо и почти одинаково. Примерно так же закончит и Лукашенко: этот момент неотвратимо приближается. Все, что он и его банда украла, будет возвращено народу, а сам он останется в памяти как нелепый, жестокий, неграмотный и не любимый правитель.

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