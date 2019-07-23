Особенности национального секонда 6 23.07.2019, 10:27

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Журналисты пришли в секонд в день привоза.

Журналист «Брестской газеты» побывала в секонде в день привоза, получила порцию угроз от покупателей и советы от продавца, которая пожелала остаться анонимной.

«Удивляешься, когда едешь в 8 утра и видишь толпу народа. Привезли новую одежду», – так охарактеризовала востребованность магазинов секонд-хенда недавно назначенная председателем Беллегпрома Татьяна Лугина и предложила усилить контроль за рынком секонд-хенда. В одном она точно права: подобные очереди можно наблюдать в дни привоза нового товара и у дверей брестских секондов.

Покупатели, стоящие в очереди, стесняются говорить, прячут лица, будто их застали за чем-то постыдным. Скажем откровенно: услышав щелчок фотоаппарата (первая попытка сфотографировать очередь состоялась год назад), многие отреагировали бурно, тут же требуя удалить фотографии. «Показывай, что удалила, или я сейчас твою камеру разобью и милицию вызову!» – кричал крепкий мужчина на журналиста (цензура не позволяет привести фразу полностью, в прозвучавшем авторском варианте). От возможной расправы спасло то, что ровно в 09.00 двери магазина открылись, и воинствующая толпа рванула за корзинами. Угрожавший расправой над гаджетом мужчина был, конечно же, в первых рядах.

Ажиотаж, и правда, заметен. Покупатели бросают в корзину вещи, не особо всматриваясь в них, и тут же спешат к примерочным. Даже в день смены товара, когда цена самая большая, сделать покупки вполне по карману молодежи и пенсионерам, которых в очереди большинство.

Журналистам удалось поговорить с продавцом магазина об особенностях белорусских секонд-хендов. Назовем ее Натальей. Ее настоящее имя она просила не указывать.

Темные подвальчики

Наталья в сфере продажи товаров, бывших в употреблении, не новичок. Почти тринадцать лет назад она работала в комиссионном магазине. Большинство товаров были отечественными или китайскими, после носки выглядели непрезентабельно, торговля шла вяло. К тому же серьезную конкуренцию составляли брестские рынки: на базарах за ЦУМом или «Юбилейкой» можно было купить вполне себе модные вещи, привезенные из Польши, и стоили они дешевле, чем сейчас. Проработав два года в комиссионке, Наталья по просьбе подруги, открывшей секонд-хенд, ушла работать к ней.

«Тогда секонд-хенды тоже существовали, но было их мало, да и были они непохожи на нынешние, – вспоминает Наталья. – Какие-то темные подвальчики с детскими манежами или корзинами, набитыми мятыми вещами. Рыться в этой «куче» было откровенно неприятно: как бомж на помойке. Сейчас все иначе. Можно зайти в секонд и даже не сразу понять, куда пришел. Посмотрите, магазины светлые, хорошо освещенные, вещи в обязательном порядке прошли санитарную обработку, отглажены, аккуратно развешаны. Канун дня смены товара – самое горячее время для нас. Готовимся, частенько задерживаемся на работе, лишь бы все было достойно».

В магазине подруги Наталья проработала недолго. Говорит, что «контора» была темная не только в прямом, но и переносном смысле. До покупателей доходили вещи, которые уже прошли через десятки «ночных покупателей»: перед тем, как товар попадал в те самые «манежи», ночью его знатно перетряхивали знакомые и родственники всех работников магазина. Лучшие вещи, среди которых встречались новые фирменные, уходили сразу. Дошло до того, что хозяйка секонда ввела плату за вход на «ночную распродажу». Для Натальи это стало последней каплей в чаше терпения.

«Конечно, я тоже одевалась в этом магазине. Однако у продавцов был очень маленький оклад, основная сумма – процент от продаж. А какой может быть торговля, если до покупателей доходят только худшие вещи? Я ушла. Пару лет была в декретном отпуске, а потом снова вышла на работу. И опять в секонд», – рассказывает Наталья.

На вопрос, существуют ли сейчас «ночные распродажи» на новом месте работы, Наталья загадочно улыбается: «Конечно, какие-то вещи не доходят до покупателей, это же логично. Но никаких тайных распродаж нет. Хозяйка магазина разрешает продавцам покупать первыми, делает небольшую скидку. На этом халява заканчивается, если вы об этом».

Откуда вещички?

«Вещи закупаются у белорусских оптовиков по цене примерно 10 евро за килограмм. Обычно одежда рассортирована по категориям (первая, вторая, люкс, крем и т .д.), назначению (верхняя одежда, брюки, юбки, платья и т. д.) и сезонности. Отдельно женская, мужская и детская одежда. Все в тюках по 20 – 25 – 30 кг, – отвечает на вопрос Наталья. – Предугадать, какие вещи будут в тюке, практически невозможно. Но в последние годы качество заметно улучшилось, откровенной рванины с невыводимыми пятнами, как это часто бывало еще лет пять назад, теперь уже практически не встретишь».

Собеседница заверила журналистов, что вся одежда в обязательном порядке проходит санитарную обработку, именно поэтому весь «секонд» имеет специфический запах. Без документа, подтверждающего санобработку, вещи не пройдут пограничный и таможенный контроль.

«Многие вещи – брендовые. Пусть и не самых известных производителей, а в основном из закромов масс-маркета, но все же. Если поохотиться, вполне можно купить одежду знаменитых модных домов. У нас встречаются и Gucci, и Dior, и Chanel, хотя, как правило, они попадают на стойку с люксом и стоят дороже. Где у нас вы купите такую одежду, если не в секонде?» – говорит Наталья. – Бывает, что одежда новая, с этикетками. Или практически новая, без следов носки. В карманах встречаются, хоть и редко, «бонусы» – то деньги, то бижутерия. Мы не раз находили 5 – 10 евро в карманах брюк и курток».

Кто же все эти добрые самаритяне, которые с легкостью расстаются с брендовыми вещами, да еще оставив в карманах парочку купюр? Это жители европейских стран, реже – США. С доступной одеждой там проще – многие закупаются на распродажах, набивая корзины уцененным товаром так же не глядя, как белорусы секондом в день привоза. Хранить это негде, потому, надев вещь пару раз, а то и вовсе ни разу не использовав, европейцы совершенно спокойно освобождают шкафы к новым распродажам.

Секонд собирают двумя способами – обращаясь к семьям с предложением отдать ненужные вещи на благотворительность, либо выставляют возле супермаркетов специальные контейнеры, куда попадают не только вещи, принесенные людьми, но и не реализованные в магазинах на распродажах.

Целевая аудитория

«Нельзя сказать, что наш покупатель – человек бедный, испытывающий такую острую нужду, что вынужден одеваться только в секонде, – отвечает Наталья на вопрос о среднестатистическом покупателе. – Да, такие люди тоже есть, в основном они приходят в дни перед сменой товара, когда цена самая низкая, но и выбирать уже практически не из чего. А вообще, у нас много постоянных покупателей, которые приходят только в дни привоза или за люксом. В последние годы стало много молодежи, студентов, которые не хотят одеваться на рынках в китайский ширпотреб, а ищут европейские бренды у нас. Много пенсионеров и молодых мамочек. Детская одежда разлетается как горячие пирожки: она почти вся в отличном или хорошем состоянии и стоит дешево из-за маленького веса. Фирменные детские джинсики, которые в магазине стоят 50 евро, в секонде можно купить за 8 – 10 рублей. Еще одна категория наших покупателей – полные люди. В магазинах практически не найти приличную одежду размера ХХХL, о моде эти люди вынуждены забыть. А у нас они могут найти интересные модели для своей фигуры».

Наталья говорит, что в секонд-хенде нынче одеваться не стыдно, белорусы оценили преимущества этих магазинов: цены радуют, одежда хорошего качества, действуют системы скидок… Почему же тогда покупатели не хотят общаться и показывать свои лица, спрашиваем у Натальи.

«Не знаю, – пожимает она плечами. – Может, потому что мало кто готов признаться, что носит одежду б/у. Мне кажется, белорусы в принципе несвободны от стереотипов. Европеец может похвалиться: мол, смотри какую майку купил на распродаже всего за 2 евро! Или вообще ничего не скажет, потому что там людям все равно, кто во что одет. Даже знаменитости не стесняются зайти в секонд, для многих это прямо-таки развлечение и эдакий вид спорта. А у нас сказать, что ты одет в дешевое, стыдно. Вроде как твоя собственная «цена» от этого упадет. У нас пока еще встречают по одежке, к сожалению. Хотя молодежь уже другая. Они просто хотят одеться в качественную одежду, которая не вылиняет и не растянется после двух стирок (а одежда из секонда уже прошла эту проверку временем), и хотят платить за это адекватные деньги».

Советы бывалых

Напоследок на вопрос, как удачно «прибарахлиться» в секонде, Наталья советует приходить в день смены товара до полудня, а лучше утром. Да, вы будете не одиноки, но и вероятность найти хорошие вещи выше. Одежду с катышками, деформированную или выцветшую можно брать только в последний день перед привозом – все-таки она не стоит тех денег, которые за нее просят изначально.

«Я не советую покупать трикотаж, особенно новый. Он точно так же, как и наш, растягивается после нескольких стирок, – делится наблюдениями Наталья. – Хлопок наоборот сядет, потому его лучше брать уже бывшим в употреблении. Я бы не покупала в секонде обувь и нижнее белье. Но это личные убеждения».