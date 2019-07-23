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В последующие месяцы «украинофильство» белорусов может уменьшиться

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  • Виталий Цыганков, «Радыё Свабода»
  • 23.07.2019, 10:43
  • 2,646

Оказалось, что реальные украинцы – это не только посетители львовского ресторана «Криївка».

Мне кажется, что последующие месяцы в части белорусского политически активного общества может начаться процесс определенного избавления от «украинофильства».

Просто для многих станет очевидно, что не так далеко они от нас, белорусов, ушли. Я, конечно, имею в виду не в смысле демократии и политических процедур (здесь Беларусь и Украина действительно на разных планетах), а в смысле глубинных массовых настроений.

Оказалось, и там общество готово отдать всю власть в одни руки, чтобы эти руки наконец навели порядок. Оказывается, общество своим голосованием может создать все условия для реванша тех сил, которые с боем и кровью были отстранены от власти. Оказалось, и украинское общество довольно дружелюбно воспринимает агрессивный и грубиянский стиль отношений с чиновниками своего президента, что так хорошо известно жителям Беларуси.

Оказывается, популистский лозунг «Я не с правыми, не с левыми, а с народом» может принести успех не только в 1994-м, но и в 2019-м.

Оказалось, пророссийские и «малороссийские» настроения никуда не исчезли даже за 4 года войны. Да и войну эту и явную угрозу «территориальной целостности» значительная часть украинского общества просто не хочет замечать, никак не проявляя свой патриотизм.

Оказывается, реальные украинцы – это не только посетители львовского ресторана «Криївка».

Виталий Цыганков, «Радыё Свабода»


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