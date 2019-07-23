Ученые провели сеанс телепатической игры в тетрис 23.07.2019, 10:53

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В исследовании участвовали пять групп добровольцев.

Ученые из Вашингтонского университета разработали систему телепатической коммуникации BrainNet, в которой двое участников помогают третьему решить задачу с помощью силы мысли. Систему протестировали на игре, похожей на тетрис, сообщает журнал «Нож».

Об этом сообщается на сайте университета. Полный текст исследования опубликован в журнале Scientific Reports.

«Мы хотели узнать, сможет ли группа людей сотрудничать, используя только силу мысли. Так родилась идея BrainNet, где двое помогают третьему участнику решить задачу», — говорит соавтор исследования Раджеш Рао.

В используемой игре, как и в тетрисе, на экран сползают фигуры, которые нужно упорядочить. В эксперименте двое участников («отправители») видели и фигуры, и игровое поле, но не могли двигать блоки. Третий участник («получатель») видел только фигуры, но мог перемещать их в пространстве и поворачивать.

«Отправители» решали, нужно ли повернуть фигуру, и передавали эту информацию «получателю» с помощью BrainNet. Когда игрокам нужно было определиться, стоит ли поворачивать фигуру, на экране появлялись опции «да» и «нет». Участникам нужно было сосредоточиться на одном из двух вариантов.

В исследовании участвовали пять групп добровольцев. Каждая группа сыграла 16 раундов, из которых выиграла в среднем в 13 случаях (81 %).

Ученые надеются продолжить эксперименты в этой области. В то же время, их волнует вопрос этичности будущих технологий, связанных с «чтением мыслей».