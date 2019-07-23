Кто зарабатывает на белорусских колхозах? 23.07.2019, 11:08

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В убыточном АПК почему сложился отдельный «процветающий сектор».

Компания «Молочная правда», которой владеют братья Валентин и Дмитрий Байко и их партнер Игорь Чернявский, в ближайшее время получит в управление неплатежеспособное сельскохозяйственное предприятие «Гнездилово-Агро» из Докшицкого района. Это – шестой сельхозактив бизнесменов, пишет zautra.by.

В апреле этого года по решению Витебского облисполкома коммунальное предприятие «Гнездилово-Агро» было внесено в перечень неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, подлежащих финансовому оздоровлению. По бизнес-плану на это отводятся 2019-2027 годы.

Местные власти посчитали, что с поставленной задачей лучше справится частный инвестор, и приняли решение передать «Гнездилово-Агро» компании «Молочная правда». На территории Докшицкого района в ее управлении уже несколько лет находится предприятие «Торгуны». Сельхозугодия региона в целом являются сырьевой зоной для перерабатывающего актива братьев Байко и Чернявского — Туровского молочного комбината.

Именно приобретение в конце 2016 года контрольного пакета Туровского молочного комбината подтолкнуло бизнесменов заняться расширением сырьевой зоны. Вместе с перерабатывающим предприятием в собственность братьев Байко перешли два местных хозяйства – «Приозерское-Агро» и «Дяковичи». В 2017 году они создали компанию «Молочная правда», в управление которой были переданы два проблемных сельхозпредприятия в Лоевском районе («Урожайный» и «Колпень-Агро»), а также предприятие «Торгуны» в Докшицком районе.

С передачей «Молочной правде» хозяйства «Гнездилово-Агро» общая площадь сельхозугодий, которые находятся в управлении владельцев компании «Конте Спа», вырастет до почти 50 тысяч гектаров. Таким образом братья Байко являются крупнейшими частными землепользователями в Беларуси. Отметим, что Валентину Байко также принадлежат фермерские хозяйства в Гродненском и Берестовицком районах.

Кто еще?

В тройку частников, которые стали хозяевами крупных фондов сельскохозяйственных земель, входят брестчанин Александр Мошенский и владельцы Торгового дома «Ждановичи».

В 2005 году компания «Санта» Александра Мошенского приобрела сельскохозяйственное предприятие «Олтуш» в Малоритском районе, превратив его в образцовое молочное хозяйство страны «Савушкино». Расширение молокоперерабатывающего бизнеса потребовало расширения собственной сырьевой зоны. Этим Александр Мошенский занимается в Каменецком районе, где объединил три местных бывших колхоза в компанию «Савушкина пуща». В 2018 году бизнесмен приобрел контрольный пакет Березовского сыродельного комбината, вместе с которым к нему перешли угодья и инфраструктура сельскохозяйственного филиала «Луч».

В собственности владельцев Торгового дома «Ждановичи» находится предприятие «Тарасово». Под этой вывеской объединены четыре бывших колхоза в Минском и Воложинском районах.