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Активистов беспокоит ситуация вокруг БелАЭС

  • 23.07.2019, 11:20

Проблема атомной станции обсуждалась в Сморгони.

Активисты гражданской кампании "Островецкая атомная - это преступление" провели в Сморгони 20 июля совещание с участием правозащитников, экологов и представителей некоторых общественных движений и партий. В мероприятии приняли участие представители 5 районов региона, близ которых строится Белорусский АЭС: Сморгонского, Островецкого, Поставского, Вилейского и Молодечненского, сообщает сайт spring96.org.

Эксперт ОО "Экодом" ознакомила присутствующих с современной ситуацией вокруг строительства такого опасного объекта, о стресс-тестах, о о возможных опасностях и угрозах.

Представители партий выразили мнение, что нужно полностью использовать будущую избирательную кампанию для проведения информационной деятельности среди населения, по вопросам строительства Белорусской АЭС.

Было решено также усовершенствовать и интенсифицировать мониторинг радиационного фона в регионе и создать новую петицию против запуска АЭС в эксплуатацию, так как это, по мнению экспертов, обойдется для государства дешевле, чем ее запустить.


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