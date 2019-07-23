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Главная сенсация и новая коалиция

  • Владимир Фесенко
  • 23.07.2019, 11:28
ВЛАДИМИР ФЕСЕНКО
ФОТО: SLOVOIDILO.UA

О пяти победителях выборов в Украине.

На этих выборах в Украине мы наблюдали продолжение электоральной революции Владимира Зеленского. В несколько других формах и чуть меньших масштабах, чем во время президентских выборов, однако, судя по всему, феномен Зеленского продолжает работать, широкая масса избирателей готова поддержать его. В первую очередь это победа именно Зеленского, а уже во вторую — его партии.

Запрос на обновление сохраняется. Среди пятерки победителей, преодолевших 5%-й барьер, есть новые политические силы, которые сознательно сделали ставку на обновление, в том числе и в своих списках. Это Слуга народа и Голос. В других формах такой же запрос на обновление проявился в лице партии Шария. Личность одиозная, но и это запрос на новые лица, просто в другом лагере. К слову, тут тоже наблюдался феномен влияния интернета на результаты выборов, основа успеха — популярность Шария как видеоблогера.

Но главный приз, конечно, получают партии, преодолевшие 5% барьер — они проходят в парламент.

Давайте коротко поговорим о победителях:

Оппозиционная платформа: За жизнь. К сожалению, массированная поддержка Кремля в пользу партии Медведчука сработала, и политическая сила прибавила несколько процентов. Плюсом стало наличие лидера, у которого есть свои избиратели, к тому же во время президентских выборов проявил себя Юрий Бойко. Но это «пиррова победа», на мой взгляд. Партия Медведчука окажется в глухой оппозиции. Российский фактор, который с одной стороны помог этой партии, с другой — сделал Медведчука еще более токсичным, создав огромный запрос в общества, на то, чтобы Медведчук не получал никаких постов в новой Верховной раде.

Европейская Солидарность получила относительную победу. Видно, что Порошенко был рад почетному третьему месту, но результат его партии почти в два раза меньше, чем результат Петра Алексеевича в первом туре президентских выборов.

В основном, причина в том, что часть избирателей ушли к Голосу и партии Гройсмана. Уровень поддержки сокращается, политическая звезда Порошенко продолжает закатываться. Это утешительная победа и не более того.

И здесь наблюдается очень интересная тенденция. У большинства лидеров президентских выборов, рейтинг их партий на парламентских выборах ниже, чем результат на президентских выборах. Так было в 2014-м, когда партии Тимошенко, Порошенко, Ляшко и Гриценко получили меньше, чем сами лидеры. И здесь похожая ситуация, лишь с двумя исключениями. Партия Зеленского, но это феномен самого президента и высокого уровня его поддержки, и партия Медведчука, получившая примерно столько же, сколько получил Юрий Бойко на президентских выборах.

Это очень интересная тенденция, демонстрирующая, как у нас меняется настроение избирателей и как тяжело удерживать уровень популярности две кампании подряд. Отсюда относительный провал Смешко (но там были ошибки и в избирательной кампании) и полный провал Гриценко. Я считаю, что причина провала последнего в том, что значительная часть избирателей, колебавшаяся на этом фланге и не знавшая, за кого голосовать — за Порошенко, партию Вакарчука или Гриценко — в итоге проголосовала за партию Вакарчука.

Один из очевидных победителей этих выборов — Голос. Был риск, по данным социологов, что они не пройдут в ВР, но как ни парадоксально это им помогло. Опросы мобилизовали многих проголосовать за эту молодую и симпатичную партию. Я тоже очень рад, что они прошли в парламент, поскольку их присутствие в Раде — признак обновления. Будет хорошо, если они окажутся и в новой коалиции. У них неплохой список и хороший профессионализм. Поэтому для качественного нового парламента Голос — отличный ингредиент.

Но важно понимать (в первую очередь Вакарчуку), что это победа команды. Ведь именно то, что поначалу Вакарчук слишком часто пытался солировать в итоге сыграло против него, а вот когда начала действовать команда, в том числе и на телевизионных эфирах, ситуация исправилась. К тому же мы увидели новую политическую звезду — Сергея Притулу, думаю, он стал одним из открытий этой избирательной кампании.

Батькивщина не является победителем этих выборов, но она не проиграла — партия получила плацдарм на будущее, а сохранение тарифной проблемы поможет им политически возродиться. Я бы не списывал их со счетов. У них опытная и сильная фракция. Вопрос остается лишь в том, попадут ли они в коалицию. Они-то хотят, но возьмут ли их в коалицию победители.

И, конечно, главная сенсация — высокий результат партии Слуга народа. На этих выборах у нас будет два рекорда — ни одна партия в Украине не получала больше 40% по партийным спискам, и ни одна партия не получала столько победителей в одномандатных округах. В итоге Слуга народа может получить однопартийное большинство.

Хотя я все же склоняюсь к тому, что Слуга народа создаст коалицию с Голосом. Пусть даже формально, для демонстрации партнерских отношений и некой демократичности, в том числе перед нашими западными партнерами. Коалиция может стать хорошей подстраховкой — это важный тактический момент, который будет оберегать Слугу народа от влияния как гонористых мажоритарщиков, так и других партий. Думаю, что это будет даже полезно. Поскольку однопартийное большинство — это немало соблазнов, способных привести к ошибкам и деформациям. С точки зрения как тактики, так и стратегических интересов страны (и отчасти Зеленского) — коалиция предпочтительнее.

Эти выборы подтвердили тренды президентских выборов. Учитывая новую оглушительную победу Зеленского, у меня предчувствие, что нас ждут еще одни выборы. Искушение продолжить движение на этой волне у Зеленского и его команды будет очень большим, вопрос только в том, как юридически они попытаются обосновать и обеспечить проведение досрочных местных выборов.

Владимир Фесенко, «Новое время»


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