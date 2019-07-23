В Беларуси Стивена Сигала поили «мистическим» вином за $3 23.07.2019, 11:31

Американский актер снова приехал в Минск.

В Минск прилетел американский актер Стивен Сигал – и теперь стало известно, зачем. Следом за французским актером Жераром Депардье он пришел к Минскому заводу виноградных вин, чтобы попробовать беларуский алкоголь, пишет kyky.org.

Сигалу рассказали, как беларусы готовят вино. Актер, кажется, попал в свою тарелку: он заявил, что в Калифорнии сам выращивал свой виноградник, в том числе Мерло. После того, как Стивен выразил восторг масштабам предприятия, ему принесли бокал на дегустацию. Пресс-служба уверяет, что американец пришел в восторг, и назвал белое и красное вина лучшими в сравнении с немецкими.

Насчет цен Сигал высказался так: «Мы всегда платили за наше любимое итальянское вино 250 долларов за бутылку. А сегодня мы попробовали вина, которые по вкусу похожи. И я спросил, сколько они стоят. Ожидал услышать в ответ, что около сотни или двух сотен долларов. А мне сказали, что всего три доллара, и даже меньше!» После этого вино «Кровь дракона» он назвал мистическим. Посмотрите, как прошла дегустация:

Фото: mzvv.by