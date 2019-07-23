Определена лучшая европейская страна для покупки жилья 23.07.2019, 11:43

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В среднем за 3,8 года в этой стране можно накопить на собственную недвижимость.

Специалисты установили, что жители Португалии могут быстрее других накопить на собственное жилье. Об этом говорят данные исследования, проведенного международной консалтинговой компании Deloitte, пишет korrespondent.net.

Согласно статистике, в Португалии потребуется откладывать в среднем 3,8 года для покупки собственной недвижимости. Это наивысший показатель среди других стран Евросоюза.

На втором месте идут Бельгия и Дания, где копить придется порядка пяти лет. А следом за ними идут Австрия, Италия и Венгрия. В этих странах накопить на недвижимость можно за период от 5,7 до 7,1 года.

В Польше собственное жилье можно приобрести за 7,5 лет, а в Хорватии - за 7,9 лет.

Дольше всех в Европе вынуждены копить жители Чехии - на это потребуется 11 лет. Довольно длительный период накопления отмечается в Латвии и Великобритании - 10,1 и 9,4 года.