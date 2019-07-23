Абоненты МТС сообщают об огромных списаниях денег со счетов 23.07.2019, 11:46

Списывают вплоть до пяти тысяч рублей.

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обратилось несколько абонентов МТС с одной проблемой: на их счетах неожиданно образовались серьезные задолженности. В чем проблема, пока неизвестно. В МТС подтвердили, что знают о проблеме и работают над ее решением.

У некоторых пользователей МТС «минус» на счету составил около пяти тысяч рублей. Номера при этом оказались заблокированы.

В службе технической поддержки МТС заявили, что уже работают над устранением неполадок. При этом все некорректно списанные суммы должны вернуться на баланс абонентов.

На момент публикации заметки официального комментария пресс-службы оператора о причинах случившегося нет, но мы обещаем добавить его в ближайшее время.