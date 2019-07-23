Абоненты МТС сообщают об огромных списаниях денег со счетов
- 23.07.2019, 11:46
Списывают вплоть до пяти тысяч рублей.
В редакцию tut.by
обратилось несколько абонентов МТС с одной проблемой: на их счетах неожиданно образовались серьезные задолженности. В чем проблема, пока неизвестно. В МТС подтвердили, что знают о проблеме и работают над ее решением.
У некоторых пользователей МТС «минус» на счету составил около пяти тысяч рублей. Номера при этом оказались заблокированы.
В службе технической поддержки МТС заявили, что уже работают над устранением неполадок. При этом все некорректно списанные суммы должны вернуться на баланс абонентов.
На момент публикации заметки официального комментария пресс-службы оператора о причинах случившегося нет, но мы обещаем добавить его в ближайшее время.
SOS!!! @by_mts @OnlinerBY @tutby pic.twitter.com/JwUIaO9KDN— Николай Усиков (@nickusikov) July 23, 2019
@by_mts че за дела? Я даже позвонить в справку не могу. Чтобы узнать про списание. Я заблокирован. pic.twitter.com/J0L0lRg1eV— барбитура_блютуз (@Rez3nt) July 23, 2019
@by_mts у вас там всё хорошо? Если вас угрожают, моргните красным диодом на моём телефоне pic.twitter.com/VMFcTqhlmz— Alexander Kurilo (@kamazee) July 23, 2019
У меня вообще было минус 853 рубля.— Андрей Горщарик (@Andrei_To4kA) July 23, 2019
@by_mts , спасибо pic.twitter.com/QhVkx6RH3v— Женёк без XS Max (@eugene_kociak) July 23, 2019