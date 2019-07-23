Британские ученые рассказали о неожиданной пользе алкоголя 8 23.07.2019, 12:52

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Трезвенники на 47% чаще страдают от проблем с сердцем, чем выпивающие умеренно.

Люди, употребляющие алкоголь в умеренных количествах, имеют на треть меньший риск смерти от сердечного приступа, чем те, кто не пьет его вообще. Такие данные приводит группа исследователей из Университетского колледжа Лондона. Результаты их исследования подтверждают теорию, что умеренные дозы алкоголя обладают защитным эффектом, пишет сайт grodno24.com.

Женщины, которые никогда в своей жизни не употребляли алкоголь, находятся в самом верху группы риска – их шансы столкнуться с инфарктом миокарда, ангиной и сердечным приступом почти в два раза выше, чем у тех, кто хотя бы изредка пьет спиртное.

Исследовали также отметили, что умеренно пьющие люди среднего возраста реже страдают от деменции, чем трезвенники. В то же время, эксперты подчеркнули, что употребление алкоголя едва ли будет кому-нибудь рекомендовано в медицинских целях, так как его польза для сердечной мышцы не перевешивает повышенный риск инфарктов и рака.

Отметим, что предыдущие исследования о пользе алкоголя подозревались в некорректности, так как в исследуемой группе непьющих людей, чаще страдающих от заболеваний, могли находиться люди, употреблявшие алкоголь ранее, а также те, кто бросил пить из-за полученного заболевания. Новое исследование было проведено с учетом этих замечаний, и организовавшие его ученые доказали, что полный отказ от алкоголя действительно ведет к повышенному риску сердечных приступов.

Исследователи собрали информацию о 35 тысячах человек среднего возраста, участвующих в исследовании. Они доказали, что трезвенники на 47% чаще страдают от проблем с сердцем, чем выпивающие умеренно. Те же, кто пил, а потом перестал, имеют на 31% больший риск получить заболевание сердца.

— Есть доказательства того, что употребление алкоголя может повышать уровень эстрогена у женщин, а тот, в свою очередь, может быть связан с низким риском возникновения коронарной недостаточности. Таким образом, возможно именно таким образом объясняются различия в состоянии здоровья у непьющих и умеренно пьющих женщин, — говорит Дары О‘Нил.

В целом, ученые предостерегли против использования алкоголя, как средства для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, указав, что лучшего всего предупреждать их здоровым питанием и разумными физическими нагрузками