Снять квартиру в Слуцке стоит примерно, как на альпийском курорте 1 23.07.2019, 13:09

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Что иностранцев впечатлило в Беларуси.

В июле в Слуцке побывали две гостьи из Чехии. Они рассказали «Кур`еру», какое впечатление на них произвёл город и люди, в чём его отличия, удобен ли он для путешественников с детьми, что хорошо в слуцких магазинах, а что — не очень.

Татьяна Кароли и Таня Весела побывали почти в десятке стран, но впервые приехали в Беларусь. В Слуцк их пригласили родственники. Гости приехали с тремя детьми: мальчиком 6 лет и девочками-двойняшками 2,5 лет. Таня Весела — художник, но сейчас воспитывает детей, Татьяна Кароли — преподаватель французского языка.

«Мы воспользовались безвизовым режимом, поэтому прилетели самолётом, — рассказала Татьяна Кароли. — Авиабилеты — самая значительная часть наших расходов: за них мы заплатили 1400 евро, хотя лететь всего полтора часа. Подобный перелёт из Праги в Париж обошёлся нам в 290 евро.

Для того, чтобы наша семья разместилась с удобством, мы сняли квартиру. Она обошлась нам в 300 евро за две недели (то есть, за месяц это стоило бы 600 евро). Эта цена сопоставима с проживанием в Лионе, там квартиру можно снять за 500−1200 евро в месяц, а, к примеру, на альпийском курорте Анси мы заплатили 600 евро за месяц.

О Слуцке

Как отметила Таня Весела:

- Город чистый, много зелени. Я заметила, что у вас очень коротко стригут газоны, а в городах Чехии это запрещено. Ведь из-за этого исчезли многие виды растений, насекомых и птиц, нарушилась структура почвы, стало меньше влаги.

Мне очень понравилось, что Слуцк свободен от рекламы, а над магазинами — только вывески, и нет множества ярких баннеров о скидках, акциях. От них просто устают глаза. В Чехии рекламой завешано всё, не видно даже старинных зданий. Прага в этом отношении — просто ужасна, последнее время с засильем рекламы начали бороться.

Мне в Слуцке не хватало уличных кафе, у нас они на каждом шагу. Можно присесть, отдохнуть, поболтать, выпить кофе.

Меня удивило, что в жилых районах Слуцка очень много бродячих животных, их очень жаль. В Чехии такого нет, есть система приютов: государственных и частных. Животных там содержат, лечат, стерилизуют, чипируют, ищут старых или новых хозяев. Если горожане замечают такое животное, то вызывают полицию, которая занимается его пристройством.

Мне не понравилось, что прямо под окнами квартиры, которую мы снимали, стояли шесть контейнеров для мусора. В 5 утра приезжала машина и с грохотом их разгружала.

О празднике в Слуцке

В праздник 3 июля мы были в центре города, — сказала Таня Весела. — Реконструкцию освобождения Слуцка посмотреть не смогли — дети испугались дыма и громкой стрельбы. Зато им понравилось разукрашивать башенки, рисовать мелом и делать аквагрим, ещё они смотрели детский концерт и танцевали.

Я обратила внимание, что на лотках продавали много китайских товаров, а поделок местных ремесленников было не много.

В городском парке мы были несколько раз. Это уютное место, всё в зелени, но мало аттракционов, и они однотипные, в основном — надувные горки.

О людях

Мне очень понравились случчане: внимательные, приветливые, — сказала Таня Весела. — Когда гуляю с детьми в Брно, если они капризничают, то многие недовольны, сразу делают замечания: «Какая ты мать, не можешь успокоить ребёнка!». А здесь подходят, разговаривают, пытаются успокоить.

Здесь же наши бабушки-соседки разговаривали со мной, спрашивали, нравится ли здесь, и никаких упрёков, что шумим.

Однажды в слуцком автобусе, когда я одна ехала с тремя детьми и не могла достать кошелёк из сумки, кондуктор улыбнулась и сказала: «Езжайте так!».

Только раз на детской площадке, когда мы подошли к кошке, пожилая женщина закричала на нас: «Идите отсюда!», хотя мы не шумели, а просто хотели посмотреть на животное.

Об отдыхе с маленькими детьми

Когда путешествую с маленькими детьми, выбираю места, где им было бы удобно. В Слуцке мы гуляли на разных детских площадках, ходили на пляж, в парк, в детский развлекательный центр, ездили в контактный зоопарк, в музейный комплекс.

Но в городе я не нашла места, чтобы спокойно гулять с двухлетними детьми. Везде высокие горки, верхняя площадка которых не огорожена, а ступеньки из железных труб. Это опасно. Я нервничала, что кто-нибудь из них упадёт, ведь невозможно одновременно следить за каждым. В Брно есть места, где для маленьких детей огорожены специальные площадки, там ступеньки и площадки горок с защитными сетками, а на концах поручней — круглые шарики. Удобно и безопасно. В Слуцке самым удобным местом стал детский развлекательный центр в торговом центре.

Продукты и цены

В продуктовых магазинах мне понравилось, что можно купить продукты на вес — овощи, пельмени, мясо, а также сладости — конфеты, печенье.

У нас такая продукция — только в упаковке, — сказала Татьяна Кароли. — У вас очень вкусные молоко, масло, ряженка, сырки в шоколаде, сыр, йогурт, мармелад. А вот колбаса — не очень, на мой вкус, в ней мало мяса. Удивилась, когда на полке супермаркета увидела чешское пиво, которого не видела в Чехии.

Цены на продукты сопоставимы с чешскими. Масло хорошего качества у нас стоит в среднем 1,5 евро, а молоко — 1 евро.

О питании

Мы побывали в двух городских кафе, ели драники и фаршированные блинчики. Вкусно. Но не очень удобно, потому что одно из кафе было на втором этаже, а чтобы помыть руки или сходить в туалет, нужно спускаться в подвал. И коляска для двойни не проходила в двери. Удивило, что в ваших кафе мало блюд детского меню.

В магазинах одежды

В Слуцке в магазинах одежды почти везде платья вывешены кучей, все подряд, и не видно моделей. Нужно перебрать целую стойку. В зале мало зеркал, чтобы прямо с вешалки приложить к себе и посмотреть — идёт фасон или нет. И почему-то красивые вещи не выкладывают на видное место.

В центре города нам понравилась фирменная одежда белорусского производства. Мы купили там женский наряд и комплекты для детей. Там и оформлено всё удобно.

Сколько стоила поездка

Вся поездка обошлась нам в 2100 евро: билеты на самолёт туда и обратно, аренда квартиры, питание, развлечения и сувениры. Но не за всё платили мы, родственники тоже потратились на наш досуг.

В Беларуси мы купили льняные изделия, трикотаж, керамику, тканый вручную пояс, фарфоровые чашки.

В Чехии товаров из Беларуси не встречала, но, думаю, что льняные изделия могли бы заинтересовать европейских покупателей, в том числе — ценой".