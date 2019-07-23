Не посольства, а дворцы! 2 23.07.2019, 13:03

1,558

Фото: turkmenistan.gov.tm

В каких зданиях находятся посольства Беларуси за рубежом.

В последнее время появилось несколько новостей о том, как власти разных стран видят архитектуру, необходимую для их работы. Новый украинский президент анонсировал переезд своей команды из помпезной администрации Лукашенко в современный и непритязательный офис. В Минске объявили, что рядом с Дворцом Независимости появятся новые посольства Китая и ОАЭ – ожидается, что комплекс зданий будет внушительных размеров и, скорее всего, обойдется этим государствам очень недешево.

Несмотря на то, что Беларусь является небогатой да еще при этом небольшой страной, власти республики порой идут на существенные траты на новые здания. Что хорошо заметно по некоторым белорусским посольствам за рубежом.

Udf.by рассказывает, какие из них самые впечатляющие, и оправдываются ли траты на эти здания развитием двухсторонних отношений.

Посольство в Ашхабаде

Новый форпост Беларуси в столице Туркменистана торжественно открыли с участием Александра Лукашенко два года назад. Прежнее посольство не выглядело лачугой, но, по всей видимости, официальный Минск решил ответить на решение Ашхабада возвести шикарное представительство своей страны в белорусской столице.

Стоимость строительства в Ашхабаде отечественные чиновники не раскрыли. Но вполне очевидно, что оно обошлось в серьезную сумму: возведением здания занималась турецкая компания, снаружи оно обложено белым мрамором, внутри хорошо украшено.

Развитию отношений новое посольство не помогло. Минск до сих пор не может выбить долг за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината – белорусов просто кинули. Ежегодный товарооборот, как правило, не превышает и 100 миллионов долларов.

Посольство в Баку

Фото: onliner.by

Новое здание посольства в престижном районе столицы Азербайджана в 2013 году также лично открывал Александр Лукашенко. Возле особняка-дворца к тому же построили пятиэтажный жилой дом для дипломатов и их семей, которые устали жить в арендных квартирах. Цену строительства белорусские власти также не озвучили.

Товарооборот между странами с тех пор то падал, то рос, достигнув в прошлом году более 400 млн долларов. Недавно Ильхам Алиев мог обидеть руководителя Беларуси своим поступком, отказавшись в последний момент от приезда на открытие Европейских игр в Минске.

Посольство в Вильнюсе

Фото: twitter.com/BelEmbassyLt

Белорусское представительство в Литве – одно из лучших зданий посольств в городе. Построено оно было в 1900 году в стиле необарокко, а в 1996-м выкуплено нашей страной. К выложенной сумме пришлось прибавить еще полтора миллиона долларов для приведения здания в порядок.

Эту сделку, пожалуй, стоит признать удачной. В прошлом году товарооборот между странами составил порядка 1,4 миллиарда долларов.

Посольство в Москве

Фото: globalsuntech.com

Фото: embassybel.ru

Посольство в России также расположено в красивом здании – доме П. А. Румянцева-Задунайского (XVIII—XIX век). Независимой Беларуси оно досталось по наследству – еще с 50-х голов здесь работало представительство Совета министров БССР.

Но это далеко не все. Комплекс посольства также включает гостиницу «Полесье», а также новый Деловой и культурный комплекс.

Поскольку Россия является главным экономическим партнером страны, то удержание этой недвижимости можно считать оправданным.

Посольство в Нур-Султане

Фото: project.bzs.by

Новому комплексу зданий белорусского посольства в бывшей Астане еще только предстоит возникнуть, но он станет одним из самых внушительных.

В столице Казахстана в его состав войдут посольство, жилой дом и резиденция посла. Располагаться здания будут на проспекте Кошкарбаева – в дипломатическом районе.

Стоимость нового комплекса не раскрывается.