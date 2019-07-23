Матас Балтрукявичюс: Правительство Литвы займется увеличением доходов населения 23.07.2019, 13:06

Матас Балтрукявичюс

Фото: 15min.lt

Названы цели главных политических сил страны после выборов президента.

В Литве формируется новое правительство. О том, чего стоит ожидать от него, Сharter97.org рассказал Матас Балтрукявичюc, политолог из Литвы.

- Как бы вы оценили работу прошлого правительства?

- Активность прошлого правительства в разных областях была неодинаковой. Одной из наиболее политически значимых, но, возможно, менее заметных и значимых для общества была реорганизация лесных хозяйств. Это привело к серьезным разногласиям внутри социал-демократической партии, что стало одним из первых шагов к разложению.

Значимое место в наследии прошлого правительства занимает налоговая реформа. Конечно, прошло слишком немного времени чтобы высказываться о ее последствиях, но доходы большинства граждан немного увеличились. Министр транспорта и связи Рокас Масюлис принес новые веяния в Lietuvos Geležinkeliai, государственную компанию, которая занимается железнодорожными перевозками. Министр пытается изменить положение дел и в области обслуживания инфраструктуры дорог. В этой области сталкиваются интересы многих влиятельных групп, но поддержка общества - лучший показатель успеха реформ, а все опросы общественного мнения показывают, что у Масюлиса поддержка есть.

По моему мнению, фактически провалилась реформа в области просвещения и образования. Оплата труда учителей на полную ставку вызвала давно невиданные протесты со стороны педагогов. На систему жаловались и директора школ, и учителя.

То, что реформа была ошибочной, признает и сам Саулюс Сквернялис, премьер-министр прошлого правительства и фактически премьер нынешнего.

Процесс объединения высших учебных заведений тоже вызывает немало вопросов.

Однако большинство изменений произошло в области социального обеспечения и здравоохранения. Прежде всего, я бы указал на борьбу Аурелиюса Вириги, министра здравоохранения с алкоголизмом, изменениями в системе компенсируемых лекарств и изменениями в школьном питании. Действия министра постоянно рассматриваются через увеличительное стекло общества и прессы. Сектор здравоохранения - это тот сектор, в котором на реальные результаты реформ требуется ждать иногда довольно долго.

В области социального обеспечения, пожалуй, наиболее поразительными были изменения в законе о защите прав детей, которые вызвали гигантский резонанс и волну споров в обществе. Цель состояла в том, чтобы изменить существующую государственную систему ухода за детьми. Значительные изменения произошли и в системе накопления пенсий.

- На каких принципах формируется нынешнее правительство?

- На формирование правительства оказывают влияние интересы тех или иных политических сил. «Крестьяне и зеленые» стремятся получить более ощутимую и формальную поддержку в Сейме, чтобы общественность не могла поставить знак равенства между партией и правительством. В свою очередь у социал-демократической рабочей партии Литвы практически нет шансов остаться в парламенте после выборов в Сейм 2020 года, поэтому ее цель – максимально использовать потенциальные выгоды в виде постов и влияния в оставшееся до выборов в парламент время.

«Порядок и справедливость» была не очень заметна в течение этого срока и фактически поддерживала правящие политсилы. Поэтому логично начать пожинать плоды поддержки.

«Избирательная акция поляков Литвы» ничем не рискует. Если они увидят, что выгоднее выйти из коалиции, они это сделают, но пока они видят шанс проявить себя в позитивном свете в качестве силы, ответственной за решения о будущем государства. Очевидно, что очень важным фактором является президент Гитанас Науседа. Он пользуется огромной общественной поддержкой, и стороны вынуждены учитывать его мнение в отношении кандидатов на посты министров.

- Чем займется будущее правительство?

- Премьер-министр обещает бороться с социальной несправедливостью, увеличивать помощь для семей с детьми. Также правительство рассматривает вопрос налогов на недвижимость и автомобили, загрязняющие окружающую среду, также правительство обещают сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой.

Однако поскольку до выборов осталось чуть больше года, мы вряд ли увидим какие-либо серьезные реформы в оставшееся время. По моему мнению, скорее всего будут приниматься решения, направленные на увеличение доходов населения.