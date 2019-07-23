«Если бы жила одна, не хватало бы даже на продукты» 23.07.2019, 13:28

Белоруска рассказала, как ей живется на пенсии.

Tut.by поговорил с неработающими пенсионерами о том, как изменилась их жизнь в новом статусе, приходится ли на чем-то экономить и хотели ли бы они снова вернуться на работу.

— У меня есть муж, который работает. Если бы мы вдвоем полностью были на пенсии, разговор был бы другой, — сразу говорит Валентина Егоровна, которой сейчас 62 года.

Сама она проработала на пенсии 5 лет, а окончательно на заслуженный отдых вышла полтора года назад.

— Пенсия у меня 423 рубля с какими-то копейками. Значительная часть этой суммы уходит на витамины и биодобавки. Когда я работала, у меня очень много денег уходило на лекарства. Но потом решила больше заботиться о здоровье. Конечно, витамины тоже недешевые, но все равно этим я выигрываю за счет того, что пью меньше таблеток и реже хожу к врачам. Получается небольшая экономия, — рассказывает Валентина Егоровна. — Еще со своей пенсии я плачу коммунальные, и немножко остается. Если бы жила одна, было бы, конечно, тяжело. Не хватало бы денег даже на продукты.

Тем не менее к жизни после работы Валентина Егоровна подготовилась. Откладывать деньги на пенсию на отдельный вклад — это «само собой разумеется». Да и другими банковскими продуктами, позволяющими сэкономить, она тоже пользуется.

— Как только стала получать пенсию, сразу открыла специальный вклад и стала ее полностью туда перечислять, чтобы тратить только зарплату. Я же еще пять лет работала на пенсии, — объясняет Валентина Егоровна. — Все туда откладывалось, потому что я уже понимала, что одной пенсии в будущем мне не хватит. Поэтому всем рекомендую заранее готовить какую-то подушку безопасности. А еще у меня три внука, три внучки, двое детей, невестка, зять, сватья и муж! Это тоже моя «подушка». Но пока и мы помогаем им, чем можем: и материально, и морально. Сейчас лето, внуков привозят на дачу. Это же тоже помощь! Или сходить в кино, пообщаться, какой-то опыт передать.

Помимо откладывания денег на пенсию, Валентина Егоровна старается экономить и на повседневных покупках.

— У меня очень много скидочных карточек почти из всех магазинов и аптек. У нас очень интересно идут скидки для пенсионеров: в одном магазине в понедельник, в другом — во вторник, в третьем — в пятницу… Уже знаешь, в какой день в какой магазин идти, — смеется Валентина Егоровна. — Вот сегодня ходила за покупками в один сетевой магазин, воспользовалась и пенсионной скидкой, и дисконтной карточкой. Получилась двойная скидка! А еще я получаю пенсию на карточку, когда ей платишь, тоже какая-то сумма на счет возвращается.

По словам Валентины Егоровны, мысли о жизни на пенсии ее не пугают.

— Мы послевоенные дети, наши родители жили в нищете, — объясняет она. — У меня обыкновенные родители, рабочие. Телевизор у нас появился только в 70-х годах, холодильник — вообще в 1975-м. И ничего, как-то жили и выжили! Ну не будем мы покупать элитные мясные продукты, а обычные — вполне можно. Можно взять филе курицы или маленький кусочек мяса и приготовить из него и первое, и второе. А еще есть альтернатива: делать что-то своими руками, а не только покупать. Я умею и шить, и вязать. Возможно, когда-нибудь подумаю и о том, чтобы заниматься этим на продажу. Но пока у меня дел хватает: муж работает, а мне нужно следить за домом и дачей. Сейчас вот как раз пора заготавливать и перерабатывать на зиму фрукты и овощи.