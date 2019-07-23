Трамп и Конгресс достигли компромисса по бюджету США 23.07.2019, 13:34

На необоронные цели будет выделено на $10 миллиардов больше, чем на оборонные.

Президент США Дональд Трамп и лидеры Конгресса договорились о бюджете страны на 2020 и 2021 финансовые годы и верхней границе государственного долга. Глава государства назвал достигнутое соглашение "настоящим компромиссом", однако не раскрыл подробности, сообщает dw.com.

I am pleased to announce that a deal has been struck with Senate Majority Leader Mitch McConnell, Senate Minority Leader Chuck Schumer, Speaker of the House Nancy Pelosi, and House Minority Leader Kevin McCarthy - on a two-year Budget and Debt Ceiling, with no poison pills.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019

В течение двух лет на необоронные цели суммарно будет выделено на 10 млрд долларов больше, чем на оборонные, говорится в совместном заявлении Шумера и cпикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера. По словам Шумера, речь идет об инвестициях в приоритеты среднего класса - здравоохранение ветеранов, образование, уход за детьми и исследование рака.

Today, a bipartisan agreement has been reached that will invest in middle-class priorities—veterans’ health, education, child care, and cancer research. — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 23, 2019

Верхняя граница госдолга определяет, может ли правительство покрывать расходы за счет новых финансовых заимствований. Повышение этого лимита является прерогативой Конгресса. До 31 июля 2021 года действие лимита будет приостановлено, говорится в тексте соглашения. Достигнутый компромисс, в числе прочего, нивелирует угрозу секвестра бюджета и укрепит национальную безопасность страны, подчеркнула Пелоси.

Следующим шагом станет одобрение документа обеими палатами Конгресса, чтобы Дональд Трамп смог подписать его, отметил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

В конце 2018 года споры вокруг бюджета США стали причиной шатдауна - частичной блокировки работы государственных учреждений США. Она продолжалась 35 дней, став самой длительной в истории страны.