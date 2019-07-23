Леонид Заико: В Минздраве работают слепые и глухие? 32 23.07.2019, 13:50

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Леонид Заико

Известный экономист оценил инициативу Министерства здравоохранения.

Министерство здравоохранения предложило белорусам присылать фото чеков на лекарства, приобретенных за рубежом, если их цена отличается от цены аналогичных препаратов в Беларуси, передает «Радыё Рацыя». Таким образом специалисты Минздрава проводят анализ стоимости лекарств в рамках «работы для возможного снижения стоимости некоторых лекарственных средств».

- Меня очень удивила инициатива Минздрава, ведь такими вопросами обычно занимаются маркетинговые фирмы. А это предложение больше напоминает строительство чугунных домен в каждой китайской деревне. Даже не знаю, кому пришла в голову такая «светлая идея», но ей я просто поражен. Например, пришлю я в министерство чек на лекарства, которые купил в Польше или в России в два раза дешевле, чем в Беларуси. И что после этого? Что вы сможете сделать? Эта лекарства сразу станут дешевы?

В общем, над людьми в этом плане идет самое настоящее издевательство. Цены в разы завышены, многие лекарства продаются только по рецептам, хотя в соседних странах их можно приобрести свободно и дешевле. Об этом в Минздраве не знают? Там работают слепые и глухие? - говорит известный экономист Леонид Заико.

- А почему в Беларуси на самом деле такие высокие цены на лекарства?

- Видимо, некоторым очень выгодно, чтобы сохранялась такая ситуация. Вот, например, на различные доступные лекарства вводят рецепты, которые выписывают врачи. А в последним дает рекомендации министерство, чем лечить людей. Это типичный спрут, который достиг национального уровня. Поликлиники и так забиты под завязку, то для чего ввели дополнительные рецепты на лекарства? Одним словом, Минздрав не ищет легких путей.