Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ 4 23.07.2019, 13:50

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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 (Фото: mod.go.jp)

Японские военные также показали фотографии самолетов.

По версии Токио, в воздушное пространство над островами Такэсима (Токто) вторгся не российский бомбардировщик Ту-95, а радиолокационный А-50. Суверенитет над этими островами оспаривают Япония и Южная Корея, сообщает РБК.

Как сообщило Министерство обороны Японии, 23 июля воздушное пространство над группой островов Такэсима нарушил российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Одновременно с этим в небе находились два российских бомбардировщика Ту-95 и два китайских бомбардировщика H-6, однако они воздушное пространство не нарушали.

Фото: mod.go.jp

На перехват российского А-50 был поднят японский истребитель (модель в сообщении не указана). По данным японских военных, нарушение воздушного пространства произошло два раза: в промежутке между 9:09: и 9:12 утра по местному времени (3:09 и 3:12 мск соответственно) и в промежутке между 9:33 и 9:37 утра (3:33 и 3:37 мск соответственно). Минобороны Японии опубликовало маршрут полета А-50 в районе Такэсима (синий цвет), а также маршруты Ту-95 (желтый цвет) и H-6 (красный цвет).

Японские военные также показали фотографии самолетов. На снимках видны бортовые номера.

Фото: mod.go.jp

Ранее во вторник российские самолеты в нарушении воздушного пространства обвинила Южная Корея. Дело в том, что суверенитет над островами Такэсима оспаривают Токио и Сеул (на корейском они называются Токто), поэтому обе страны решили, что Россия нарушила их воздушное пространство. Де-факто острова находятся под контролем Южной Кореи.

По сообщению корейского агентства Yonhap, воздушное пространство нарушил российский военный самоле»: его модель Сеул не раскрыл. Однако агентство передавало, что границу нарушил бомбардировщик, а не разведывательный самолет. Южная Корея подняла в небо истребители, они открыли предупредительный огонь.

Бомбардировщик H-6 (Фото: mod.go.jp)