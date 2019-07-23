Слова историка Лукашенко и реальные факты 22 23.07.2019, 13:52

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Фото: ТАСС

Расшифровка спорных высказываний выпускника истфака Могилевского пединститута.

На форуме в Санкт-Петербургу Александр Лукашенко неожиданно для всех назвал жителей советского Ленинграда времен Второй мировой войны отдельным народом:

— Должен вам сказать, как историк. Пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше любых народов. Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией.

Это высказывание требует еще одного существенного пояснения, пишет «Салiдарнасць». В отличие от территории Беларуси Ленинград в годы войны не был захвачен Германией. Город 872 дня находился в блокаде немецких войск и их военных союзников — с 8 сентября 1941-го по 27 января 1944-го.

На том же форуме из уст Лукашенко прозвучали и другие спорные утверждения:

— Когда нас на Западе критикуют — раньше больше, сейчас немножко меньше — это не потому, что у них совести больше появилось, нет. Я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая была порождена вами на нашей территории. А мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились.

Начнем с утверждения о том, кто «породил войну на нашей территории». К моменту начала Второй мировой войны в сентябре 1939-го СССР был союзником гитлеровской Германии. Именно с ней Москва подписала пакт, приведший к разделу Польши и оккупации стран Балтии. Нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939-го во всемирной истории знаменует начало Второй мировой войны.

И о расчетах за войну. Сведения о репарациях легко находятся в открытых источниках. Известно, что участники антигитлеровской коалиции на Ялтинской конференции договорились об изъятии репараций в объеме $ 20 млрд, из которых 10 млрд предусматривалось для СССР. Из этой суммы БССР получила $ 1,5 млрд репарационных компенсаций.

Кроме того, в 2000-2007 годах в ФРГ действовал Фонд «Память, ответственность и будущее», из которого предоставлялись компенсации бывшим подневольным рабочим, угнанным в Германию в ходе Второй мировой войны. В общей сложности фонд располагал 5,2 млрд евро.

Важный момент: обвинив Запад в неполном расчете за лишения войны, Лукашенко ни словом не обмолвился о вывезенных во время эвакуации с территории Беларуси материальных и культурных ценностях, которые до сих пор остаются в России.

Из архивов: известные высказывания историка Лукашенко

Вспомним и высказывание выпускника исторического факультета Могилевского педуниверситета о Питере, ставшее печально известным.

Март 2006-го, выступление на третьем Всебелорусском народном собрании. Говоря о необходимости создания новых учебников, Лукашенко задался вопросом:

— Чего мы стыдимся? Скорина был не только белорус, он жил и в Питере и творил там, россияне с гордостью о нем говорят. Почему мы отказываемся от великого наследства — Толстого, Некрасова, Маяковского, Есенина? (Скорина умер за 162 года до основания Петербурга).