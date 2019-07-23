Инфографика: Верховная Рада Украины обновится на 80% 3 23.07.2019, 13:57

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Три четверти депутатов будут «новичками».

Согласно предварительным результатам голосования на сайте Центральной избирательной комиссии в Верховной Раде Украины девятого созыва три четверти депутатов будут "новичками". В частности в парламент по состоянию на сейчас проходят 323 кандидата, которые ранее там не были.

Как отмечает "Украинская правда", 167 из новоизбранных депутатов-новичков избираются по спискам, еще 156 проходят по мажоритарке.

Больше всего "новых" депутатов в парламент введут "Слуга народа", которая ни в списке, ни в округах не имеет бывших или действующих нардепов, и "Голос", среди представителей которого хоть когда-то был народным депутатом только его лидер Святослав Вакарчук.

В то же время больше всего "предшественников", вероятно, изберутся как самовыдвиженцы – их там 35 среди 49 кандидатов.

ЦИК обработала уже более 93% протоколов. Согласно результатам, партия "Слуга народа" набирает 43,14% голосов. На втором месте "Оппозиционная платформа – За жизнь", за которую проголосовали 13,05% избирателей. В тройку лидеров также попала "Батькивщина" с результатом 8,18%. За партию "Европейская солидарность" проголосовали 8,13% украинцев. Политсила "Голос" получила 5,85% голосов.