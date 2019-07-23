Представитель Минобороны: Где результаты молодых ученых? 41 23.07.2019, 14:04

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В ведомстве Равкова сомневаются в необходимости отсрочки для аспирантов.

Официальный представитель Министерства обороны, сотрудник Генштаба Андрей Мурашов на круглом столе в Доме Москвы заявил, что талантливые молодые ученые смогут получить отсрочку от службы в армии, даже несмотря на новые правила призыва. При условии, что они действительно имеют потенциал и талант. Вместе с тем Андрей Мурашов выразил сомнения в том, что все те, кто в Беларуси продолжает учебу в аспирантуре, на самом деле могут принести пользу для страны в качестве ученых, сообщает «Радыё Свабода».

«Где результаты молодых ученых? - сказал Андрей Мурашов. - Если гражданин талантлив, то у него останется возможность получить отсрочку от службы в армии. Есть указ Лукашенко, существует возможность получить отсрочку».

Также Мурашов заявил, что в сегодняшней ситуации те белорусы, которые попадают на срочную службу в армии, вынуждены выполнять больше обязанностей, чем предусмотрено.

«Почему кто-то должен служить за себя и за того парня? - сказал Мурашов. - В сегодняшних условиях на солдата накладывается более интенсивная нагрузка».