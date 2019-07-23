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Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании

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  • 23.07.2019, 14:14
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Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Политик возглавил правящую Консервативную партию.

Члены Консервативной партии Британии выбрали бывшего мэра Лондона и экс-главу МИД Бориса Джонсона лидером своей политической силы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За кандидатуру Джонсона проголосовали более 92 тысяч из 160 тысяч членов Консервативной партии.

Голосование, которое длилось в течение месяца, завершилось в понедельник вечером. На пост главы партии и премьера претендовал также действующий глава МИД Джереми Хант.

Победитель официально вступит в должность премьер-министра в среду днем, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая ушла в отставку из-за того, что не смогла заставить парламент ратифицировать соглашение по Brexit.

Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел год назад из-за несогласия со стратегией Мэй по Brexit. Он неоднократно обещал вывести Британию из ЕС 31 октября, с соглашением или без него.


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