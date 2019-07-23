СМИ: «Слуга народа» не ведет переговоры с «Голосом» о коалиции 1 23.07.2019, 14:51

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В партии Зеленского рассказали о монобольшинстве и моноправительстве.

Партия "Слуга народа", которая может взять более 250 мест в составе новой Верховной Рады, не ведет переговоров о коалиции с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в "Голосе".

"Никто пока не появляется. Думаю, будет монобольшинство и моноправительство", - отметил один из собеседников УП.

21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.

После обработки 95.75% избирательных бюллетеней, пропрезидентская партия "Слуга народа" может зайти в парламент с рекордным количеством нардепов - 253.

Сразу после объявления результатов экзит-полов, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Вакарчука на разговор.