СМИ: «Слуга народа» не ведет переговоры с «Голосом» о коалиции

СМИ: «Слуга народа» не ведет переговоры с «Голосом» о коалиции1
- 23.07.2019, 14:51
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В партии Зеленского рассказали о монобольшинстве и моноправительстве.
Партия "Слуга народа", которая может взять более 250 мест в составе новой Верховной Рады, не ведет переговоров о коалиции с партией "Голос" Святослава Вакарчука.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники в "Голосе".
"Никто пока не появляется. Думаю, будет монобольшинство и моноправительство", - отметил один из собеседников УП.
21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.
После обработки 95.75% избирательных бюллетеней, пропрезидентская партия "Слуга народа" может зайти в парламент с рекордным количеством нардепов - 253.
Сразу после объявления результатов экзит-полов, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает Вакарчука на разговор.