Почему независимые профсоюзы так неудобны властям? 1 23.07.2019, 15:00

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На полоцком предприятии не дают распространять информацию о CПБ.

Начальник охраны ОАО Полоцк-Стекловолокно запретил представителям Свободного профсоюза Беларуси (СПБ) повесить информационный листок на стенд для общественных организация на проходной завод. Вот что рассказали cайту «Свободный профсоюз - Полоцк» профсоюзные активисы.

В день встречи Председателя СПБ Николая Шараха с директором Олегом Курилиным 19 июля представителей СПБ встретил на проходной начальник охраны и вырвал из рук Представителя СПБ Виктора Стукова информационный листок профсоюза. Это произошло во время размещения листка на стенде для общественных организаций. Нач охраны сказал, что вы не имеете права размещать здесь свои объявления, — «Мне ни каких указаний на этот счет не поступало», — сказал начальник охраны, который не назвал свою фамилию.

Виктору пришлось разговаривать с начальником охраны на повышенных тонах. Такого нарушения прав рабочих прежние начальники на заводе не допускали. Все время действовала устная договоренность профсоюза СПБ и администрации завода что одна ячейка на стенде для общественных организаций выделена Свободному профсоюзу.

И при прежнем директоре Бунакове были проблемы с размещением информации профсоюза на стенде проходной завода. Но прежняя администрация не действовала так нагло, профсоюзные листовки изымались в «тихаря», когда никого не было на проходной (так сказать без свидетелей).

Таким образом свидетельствуем, что наглость администрации (трудового лагеря) завода возрастает. Прогнозируем, что эта неадекватность администрации будет возрастать пока не получит соответствующий отпор от рабочих завода.

Надо сказать что прежние директора (Сивый и Качановский ) вели себя во взаимоотношениях с профсоюзом СПБ более адекватно, не так нагло.

На встрече с Председателем профсоюза СПБ генеральный директор ОАО Полоцк-Стекловолокно Олег курилин обещал разобраться с ситуацией и дать ответ через неделю. Директор заявлял что на заводе нет нарушения Конвенций Международной Организации Труда, но дынный факт свидетельствует о явном грубом нарушении Конвенции МОТ №87 о защите прав профсоюза. Профсоюз СПБ ожидает безусловного и немедленного восстановления права профсоюза на свободное распространение информации о своей деятельности.