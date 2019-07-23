«Лошарик»: причиной взрыва стала замена украинских батарей российскими 23.07.2019, 15:06

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Экипаж подлодки мог стать жертвой политики импортозамещения.

Причиной аварии на атомной подлодке «Лошарик» стало импортозамещение украинских аккумуляторов российскими. Об этом в «Фейсбуке» написал журналист Аркадий Бабченко:

«Уже в доке, разбираясь с инцидентом, эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея. Взрыв был очень мощным. Аккумулятор, очевидно, стал и источником нарастающего объемного горения.

Было установлено, что глубоководные станции типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились на Украине.

После осложнения отношений с этой страной аккумуляторы АС-31, находящейся на гарантийном обслуживании завода-производителя, заменили на российские литий-ионные батареи».