Минобороны собирается разделить осенний призыв на два этапа 6 23.07.2019, 15:13

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Первая часть пройдет по старым правилам, вторая - по новым.

Осенняя призывная кампания начнется по старым правилам. Об этом на круглом столе в Доме Москвы сообщил консультант 1-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Андрей Мурашов.

Представитель министерства обороны отметил, что ближайшая призывная кампания начнется в Беларуси 1 августа, однако изменения в закон о правилах призыва, значительно сократившие число имеющих право на отсрочку, пока не подписаны главой государства, передает «Радыё Свабода».

Согласно белорусскому законодательству, изменения в правила призыва могут вступить в силу не ранее, чем через 10 дней после официального опубликования нового закона.

Таким образом, призывная кампания в этом году будет проходить сначала по старым правилам, а потом — если Лукашенко подпишет новый документ раньше, чем за 10 дней до ее завершения, — по новым.

«Тогда призывная кампания разделится на две части, — отметил Андрей Мурашов. — Это создаст определенные сложности в работе военкоматов».