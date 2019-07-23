«Половина пенсии уходит на кредит за квартиру» 23.07.2019, 15:32

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Белоруска 30 лет проработала техником первой категории и едва сводит концы с концами.

Диана Семенчук 30 лет проработала техником первой категории в институте «Белгоспроект». Она вышла на пенсию три года назад, еще успев застать старый пенсионный возраст в 55 лет, пишет tut.by.

— После пенсии мне еще год дали поработать, а потом сказали «до свидания». Вроде как пенсионный возраст повышают, а на работе при этом не держат, — удивляется Диана Владимировна, ей сейчас 58 лет.

Ее пенсия составляет 443 рубля. Практически половина этой суммы уходит на выплату кредита.

— Я стояла в очереди на расширение, и мне удалось взять льготный кредит на квартиру. Ставка низкая, но сам кредит на 20 лет, — объясняет Диана Владимировна. — Поэтому из пенсии 200 рублей сразу уходит на выплату.

С выплатой кредита иногда помогает сын. На квартплату вместе с электричеством и телефоном семья тратит около 100 рублей в месяц.

— Таблетки от давления каждый месяц покупаю, это еще рублей 40. А ведь еще надо покупать продукты. Раньше работал муж и оплачивал все это из своей зарплаты. Но с июля он тоже пенсионер, и я даже не представляю, как мы теперь будем жить, — говорит Диана Владимировна. — Должна сказать, что дети очень нам помогают, к счастью, у них есть такая возможность. Я настолько им благодарна! Дети — это мое самое большое богатство, а внуки — самое большое счастье. На них у меня вся надежда, а не на правительство.

Сделать какие-то сбережения перед выходом на пенсию Диане Владимировне не удалось.

— Наш главный вклад — это квартира, мы тут уже четыре года живем. Все сбережения, что были, ушли на нее. Сейчас вот никак ремонт не можем закончить, — говорит Диана Владимировна. — И траты свои мы абсолютно никак не планируем. Раньше, когда муж работал, и то пенсии не всегда хватало, а сейчас… Иногда получается каких-нибудь 10 рублей сэкономить, но что на них купишь? Уж точно не то, что я раньше покупала, а вот хочется все того же.

Искать новую работу, как многие пенсионеры, Диана Владимировна не пробовала: слишком много дел. А поначалу она и вовсе просто наслаждалась тем, что никуда не нужно ходить.

— За месяц даже набрала 10 килограммов. Потом стала трудиться на даче и быстро сбросила, — смеется Диана Владимировна. — Просто когда работаешь, отпуск даже как-то не считается, а тут как будто этот отпуск бесконечный! Да и кем в этом возрасте можно устроиться? Уборщицей или гардеробщицей? Я человек позитивный, но пойти на такую специальность решиться никак не могу. В этом возрасте хотелось бы чего-то сравнительно легкого. Я бы с удовольствием готовила что-нибудь, работала руками. Но я, если честно, все равно все время занята. Все лето, половину весны и половину осени — на даче, а зимой помогаю смотреть внуков.