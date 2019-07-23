В Бразилии появилось быстрорастворимое пиво 12 23.07.2019, 15:46

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Из пакетика концентрата можно получить бокал пива.

Бразильская крафтовая пивоварня Pratinha создала быстрорастворимое пиво, пишет Profibeer. По заявлению пивовара, разведя водой пакетик концентрата, можно получить бокал пива, практически не отличимого от обычного.

Жозе Брагетто — пивовар и основателя пивоварни Pratinha в городе Рибейран-Прету неподалёку от Сан-Паулу — эти места известны своими пивными традициями и недаром называются «бразильской Калифорнией». Мечтая создать что-то новое на рынке, Брагетто пришёл к идее ультраконцентрированного пива, которое можно будет разбавить газированной водой. Проект получил название Magic Booze и реализуется в экспериментальном подразделении пивоварни Pratinha под названием Beer Hack Lab.

Производство Magic Booze начинается как обычно, но потом пиво замораживают при сниженном давлении: происходит процесс сублимации, превращающий пиво в густой экстракт. На следующем этапе добавляют солод и хмель для усиления аромата, и пожалуйста — пивной концентрат готов. Первым вариантом Magic Booze стал Pratipa, IPA с 6% алкоголя и 65 IBU, с которым Pratinha завоевала награду за лучшую этикетку на World Beer Awards 2017 года.

Сейчас продукт продаётся на бразильском рынке в саше объёмом 50 мл, помещающихся в карман. При разведении получается 250 мл пива. Pratinha разрабатывает также совместимые капсулы для домашних устройств и планирует экспортировать Magic Beer на другие рынки.

— Мы хотим сделать не быстрорастворимое пиво, а настоящее пиво, которое можно «восстановить» без утраты сенсорных характеристик, и которое продолжит быть напитком, — говорит Жозе Брагетто.

Концентрат можно перевозить и хранить в кегах или постмикс-упаковках (аналогично тому, как поставляется сироп для приготовления на месте сладкой газированной воды). Это не только сократит расходы, но и сделает «пиво быстрого приготовления» совместимым со стандартными автоматами-сатураторами для продажи газировки.