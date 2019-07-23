Почему Россия — страна образованных нищих 3 Cергей Магарил

23.07.2019, 16:34

Cергей Магарил

Российское обществознание не смогло взять на себя роль исторического и политического компаса нации.

Академик Владимир Игоревич Арнольд утверждал: российская система математического образования одна из лучших в мире. Действительно, освоение ракетно-космических технологий и атомной энергии, достижения в области фундаментальных исследований и оборонного машиностроения, а также многое другое принципиально невозможны без высокоразвитой математической культуры. Она же с неизбежностью будет востребована в случае интенсивного развития отечественных наукоемких технологий. Поэтому сохранение и развитие в России национальной математической школы для достойного будущего страны в ХХI веке — условие совершенно необходимое. Однако и совершенно недостаточное.

Многие тысячи российских математиков уже уехали работать на Запад, и не одна сотня наших профессоров предпочитает преподавать математику в университетах США. И сколько еще подготовленных в России математиков из страны уедет? К сожалению, интеллигенция России проиграла и проигрывает государственной бюрократии состязание за умы сограждан, Россия так и не научилась ценить интеллект и его носителей.

Отсюда неизбежные вопросы, малоприятные для «национальной гордости великороссов». Почему высококвалифицированный специалист, работая в России, не в состоянии прокормить себя и свою семью? Почему при наличии высокоразвитой математической культуры, миллионах дипломированных специалистов и необходимых природных ресурсов Россия погрузилась в столь глубокое неблагополучие? Что не позволило России в ходе реформ двигаться по иной траектории, не порождая столь обширных массивов нищеты и социальной деградации?

Уже приходилось писать: один из возможных, заведомо дискуссионных, ответов состоит в том, что высочайший уровень естественно-научного, математического, инженерно-технического, музыкального и т.п. образования — еще не гарантия адекватных знаний о жизни социума. Иначе сами носители интеллекта, в том числе математического, не влачили бы в России столь жалкого существования и не покидали бв толпами страну в поисках достойной жизни. При этом реальные достижения на уровне лучших мировых в упомянутых областях науки и техники убедительно свидетельствуют: свои профессиональные задачи естественно-научная и инженерно-техническая интеллигенция решает вполне профессионально.

К сожалению, того же, судя по состоянию российского общества, нельзя сказать о социогуманитарной интеллигенции, сделавшей объектом своего научного исследования общество. Отечественное обществознание не смогло взять на себя роль исторического и политического компаса нации. В обществоведении десятилетиями процветала профанация науки в виде официальной догматики и ортодоксии. Они же принудительно транслировались в общество через СМИ и систему образования. Потому процессы массовой подготовки естественно-научных и инженерно-технических кадров не привели ни к адекватному наращиванию политической культуры, ни к преодолению социокультурного разрыва между интеллектуалами и основной массой.

Удивляться не приходится. Один из идеологов коммунистического режима Николай Бухарин со всей откровенностью заявлял: «Нам необходимо, чтобы кадры интеллигенции были натренированы идеологически на определенный манер… Мы будем штамповать интеллигентов, будем вырабатывать их как на фабрике». В результате к концу ХХ столетия, несмотря на масштабную подготовку высококвалифицированных инженерно-технических и научных кадров, ситуация социокультурного раскола вновь была воспроизведена, но по иным, нежели ранее, основаниям: современные технико-технологические знания сочетаются с архаикой и отсталостью социально-политических представлений. Один из ярких примеров — выдающийся физик современности, нобелевский лауреат и… член фракции КПРФ Государственной думы Жорес Алферов.

За провал в области массового социогуманитарного знания общество и расплачивается сегодня нищетой и деградацией. Тем не менее, вышесказанное не снимает с ученых-обществоведов ответственности ни за настоящее, ни за будущее России. В самом общем виде речь идет о наращивании эффективности общественно-политического, социального управления обществом; о соответствии политики, проводимой правящим классом, национальным интересам России; об адекватности самого правящего класса интересам развития нации.

Вышесказанное подчеркивает значимость подлинного социо-гуманитарного знания, того знания, которое обязаны «добывать» ученые-обществоведы. Но в обществоведении мало «добыть» научное знание. Неотъемлемая профессиональная задача обществоведов — транслировать это знание в общество; из достояния узких групп специалистов преобразовать его в убеждения и политическую культуру широких слоев населения.

Следует указать на принципиальное отличие технико-технологической сферы от сферы общественно-политической. Получение убедительных позитивных результатов в общественно-политической жизни нации предъявляет качественно иные требования к массовости процесса. Для прорыва в космос СССР было достаточно иметь 3-4 млн высококвалифицированных специалистов во главе с выдающимися учеными и конструкторами. В то же время избрание президентом России принципиального политика, человека последовательно-демократических убеждений, которого народ хорошо знает и может быть в нем уверен, требует не менее 40 млн голосов единомышленников — носителей демократических ценностей и политической культуры демократии. Разница, как видим, на порядок. Есть ли в сегодняшней России столько убежденных сторонников демократии?

Cергей Магарил, «Ежедневный журнал»