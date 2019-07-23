64-летний гомельчанин выучил китайский и поступил в иняз 4 23.07.2019, 16:39

Евгений Шупеня (справа)

У Евгения Шупени уже есть два высших образования.

Пенсионер из Гомеля Евгений Шупеня в свои 64 подал документы на факультет китайского языка и культуры Минского государственного лингвистического университета, пишет tut.by.

Как выяснилось, целый год мужчина посещал подготовительное отделение в ГГУ им Ф. Скорины. На факультете довузовской подготовки он выбрал три предмета — русский и английский языки, а также историю Беларуси. Китайский же учил дома самостоятельно.

Сам абитуриент от встреч с журналистами отказывается. «Я догадывался, что будет внимание, поэтому сразу для себя решил — никаких интервью давать не буду. Не настаивайте».

В результате на ЦТ Евгений Адамович набрал высокие баллы. 99 — по русскому, 92 — по истории Беларуси, 85 — по английскому и 70 баллов по китайскому языку — об этом он сам рассказал в отзыве на сайте факультета.

Поскольку у Евгения Адамовича уже есть два высших образования, обучение для него будет платным — окончательно о зачислении станет известно 4 августа.

Если он поступит, придется сменить адрес, ведь чтобы учиться на дневном отделении столичного вуза, необходимо перебраться из Гомеля в Минск. Жить пенсионер планирует, по данным журналистов, в студенческом общежитии.