Белорусский врач добился первой победы в деле против ОМОНа 2 23.07.2019, 16:49

Дмитрий Середа в суде

Фото: ПЦ "Вясна"

Суд отправил дело Дмитрия Середы на дополнительную проверку.

Суд Партизанского района г. Минска 23 июля озвучил решение по жалобе минского врача-педиатра Дмитрия Середы на постановление об отказе СК в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Жалобу рассматривал судья Анатолий Борисенок. 22 июля в суде выслушали позицию и требования заявителя, а также ознакомились с письменными материалами дела, передает spring96.org.

Напомним, в течение трех лет Дмитрий Середа получил семь отказов в возбуждении уголовного дела, последнее из которого было вынесено 20 июля 2018 года следователем А.В. Супиченко.

"Вызывает серьезные сомнения обоснованность привлечения сил и средств ОМОН для задержания лица, при наличии лишь информации: “человек странного поведения, хорошо развит физически, катается на велосипеде, часто прогуливается по лесо-парковой зоне”.

Если такая информация о лице является достаточной для привлечения сил и средств ОМОН для задержания, то с привлечением ОМОН должно задерживаться каждое лицо, подозреваемое в преступлении. Причем лишь при наличии выше указанной информации мое задержание проводилось не просто с привлечением ОМОН, а с пятью сотрудниками ОМОН, использованием спецсредств для вскрытия запирающих устройств и альпинистского снаряжения", - среди прочего указывал в своей жалобе Дмитрий Середа.

Также заявитель отметил, что только теперь у него появилась возможность ознакомиться с материалами своего дела, которое составляет порядка 400 страниц, причем следователь позволял знакомиться с документами в течение от одного до четырех часов в день без фотофиксации или копирования.

Дмитрий Середа сказал, что решил обратиться с жалобой в суд, потому что уже "и генпрокуратура плюнула на Следственный комитет, так как не могут заставить следователей работать: пишут предписание в 15 пунктов, а следователь проводит проверку и отписывается, что ничего не получилось, невозможно ничего узнать у сотрудников милиции, так как они уже забыли о тех событиях".

Он просил суд отменить постановление от 20 июля 2018 года об отказе в возбуждении уголовного дела, а материалы направить для организации проведения дополнительной проверки.

Утром 23 июля в продолжении заседания Дмитрий Середа зачитал ответ из Заводского РУВД Минска на заявление своей матери о возмещении имущественного вреда, причиненного действиями силовиков.

Из него следует, что "по изложенным фактам нарушений сотрудниками органов внутренних дел дана правовая оценка в рамках возбужденного уголовного дела, но постановление о возбуждении уголовного дела отменено Генеральной прокуратурой Республики Беларусь, а вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий (бездействия) органов внутренних дел (их сотрудников), подлежит возмещению исключительно в случае признания действий таковыми в установленном законом порядке, что в данном случае противоречит изложенным в обращении требованиям".

Ни возмещать материальный ущерб за сломанные двери и выбитые окна в балконной двери в размере 1862,28 рубля, ни моральный ущебр, оцененный матерью заявителя в 100 000 рублей, ни извиняться милиционеры Заводского РУВД не собираются. По ходатайству Дмитрия Середы ответ на заявление приобщили к рассматриваемому делу.

Прокурор Партизанского района г. Минска Маргарита Коледа в свою очередь настаивает на том, что проверка по заявлению Дмитрия Середы была проведена в соответствии с требованием УПК, органы внутренних дел и Следственный комитет предприняли исчерпывающие меры по исследованию имеющихся обстоятельств, а прокуратурой не было получено достаточно данных, указывающих на наличие в действиях сотрудников ОВД признаков преступления.

На этом основании она не видит причин для отмены постановления об отказе СК в возбуждении уголовного дела и просит суд оставить жалобу без удовлетворения.

Во время перерыва Дмитрий Середа заявил, что в случае, если суд откажет в удовлетворении жалобы, он планирует обжаловать такое решение, а также отдельно будут поданы заявления в суд на возмещение морального и материального ущерба в отношении его, его жены и несовершеннолетней дочери.

Интересно, что оперуполномоченный Александр Нущик, который руководил задержанием Дмитрия Середы, в 2017 году был признан лучшим оперативным сотрудником в Минске.

В итоге суд постановил жалобу Дмитрия Середы удовлетворить, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ОВД отменить, а материалы отправить на дополнительную проверку.

Напомним, утром 4 августа 2016 года в квартиру Дмитрия Середы, выбив входную дверь и стекло балконной двери в кухне, вломились неизвестные в масках, уложили его лицом в пол, заломали руки за спину, одели наручники и, продолжив избивать в спецавтотранспорте, доставили в РУВД Заводского района Минска.

Задержанный был допрошен в качестве подозреваемого в хулиганстве по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса и отпущен лишь на следующий день, так как у следователя «отпали основания для дальнейшего содержания его под стражей».

Не единожды на жалобы, подготовленные при помощи правозащитников "Весны", заявитель получал отказы в возбуждении уголовного дела за превышение должностных полномочий лицами, проводившими задержание.

В начале января 2017 года прокуратура все же возбудила уголовное дело, однако никаких изменений это не принесло - никто из сотрудников ОМОНа так и не был привлечен к ответственности.