Видеофакт: В США представили инновационный перехватчик

Видеофакт: В США представили инновационный перехватчик2
- 23.07.2019, 16:56
Перехватчик способен бороться с противокорабельными ракетами.
Американская корпорация Raytheon представила видео с инновационными перехватчиками, способными бороться с противокорабельными ракетами. Соответствующее видео появилось 23 июля в Twitter компании Raytheon, сообщает unian.net.
MAD-FIRES - инновационный перехватчик, представляющий собой перспективный корректируемый артиллерийский снаряд. Его разработка ведется по заказу агентства оборонных исследований DARPA На опубликованном видео китайцы запускают противокорабельные ракеты в сторону кораблей ВМС США, но благодаря возможностям MAD-FIRES угрозу удается устранить без каких-либо последствий для американского флота.
Отметим, что, согласно требованию Пентагона, новые боеприпасы MAD-FIRES должны быть пригодны для стрельбы из орудий калибра от 20 до 40 миллиметров. Это может удешевить комплекс и поспособствует большей унификации.
Here's how DARPA's MAD-FIRES interceptor would take out multiple waves of anti-ship missiles, unmanned aerial vehicles and other threats. More: https://t.co/tyD2bkShjv pic.twitter.com/Wy4JTwhxYC— Raytheon (@Raytheon) July 22, 2019