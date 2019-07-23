Видеофакт: В США представили инновационный перехватчик 2 23.07.2019, 16:56

Перехватчик способен бороться с противокорабельными ракетами.

Американская корпорация Raytheon представила видео с инновационными перехватчиками, способными бороться с противокорабельными ракетами. Соответствующее видео появилось 23 июля в Twitter компании Raytheon, сообщает unian.net.

MAD-FIRES - инновационный перехватчик, представляющий собой перспективный корректируемый артиллерийский снаряд. Его разработка ведется по заказу агентства оборонных исследований DARPA На опубликованном видео китайцы запускают противокорабельные ракеты в сторону кораблей ВМС США, но благодаря возможностям MAD-FIRES угрозу удается устранить без каких-либо последствий для американского флота.

Отметим, что, согласно требованию Пентагона, новые боеприпасы MAD-FIRES должны быть пригодны для стрельбы из орудий калибра от 20 до 40 миллиметров. Это может удешевить комплекс и поспособствует большей унификации.