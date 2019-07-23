Лукашенко назначил Румаса и Караева ответственными за урожай 1 23.07.2019, 17:03

Диктатор провел совещание, где рассказывал о сенажных траншеях и кормах.

Лукашенко, завершая во вторник селекторное совещание, напомнил участникам о планах на нынешнюю уборочную кампанию и пожурил контролеров. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

В нынешнем году планируется собрать зерновых и зернобобовых 8,672 млн т, рапса — 766,3 тыс. т, льноволокна — 52,6 тыс. т, сахарной свеклы — около 5 млн т, кукурузы на зерно — 1,717 млн т, картофеля — 1,1 млн т, овощей — около 600 тыс. т.

«Этот план должен быть железобетонно выполнен, — подчеркнул он. — Выполнение плана, который определен, — закон».

При этом Лукашенко отметил, что контролирующие органы должны обращать внимание не на количество комбайнов, участвующих в работах, а на выполнение плана на уборочную. «Госзаказ, заготовка, качество где-то посмотреть — это главное. А мы ходим по пятам и рассказываем, когда сеять, как сеять, когда убирать, какой техникой, — они это уже давно прошли и забыли. Поэтому давайте ориентироваться на основные моменты», — cказал Лукашенко.

«Мы в прошлом неурожайном году за зиму съели все запасы: и не только зерна, но и травянистых кормов, которые лежали в траншеях, в курганах. Надо этот резерв восполнить», — сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что в каждом хозяйстве необходимо запасти кормов на полтора-два года. «И сочных, и сухих», — добавил он.

«Спрос будет жесточайший, если вы, не дай бог, провалите ввод в строй сенажных траншей. Мы говорим: надо заготовить, надо заготовить. Но качественных кормов в курганах мы не получим — нужны траншеи. И этот план есть, он должен быть выполнен. Пока по этому году он выполняется процентов на 10−15», — констатировал Александр Лукашенко.

«По топливу мы договорились — это ответственность правительства и лично Сергея Румаса. По топливу и удобрениям ищите схемы: как только возможно, надо поддержать», — сказал Лукашенко. Он также поручил при необходимости поддержать хозяйства зерноуборочной техникой, но при этом обеспечить контроль за ее правильным хранением.

«Юрий Хаджимуратович (министр внутренних дел Юрий Караев. — прим.), пожалуйста, подключитесь к этому процессу. Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным», — cказал Лукашенко.