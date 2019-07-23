В Щучине уволили лицейского педагога, которая обматерила учащегося 9 23.07.2019, 17:32

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Анастасия Андриасова остро отреагировала на шутку об инопланетянах.

В отделе организационно-кадровой работы Щучинского райисполкома nn.by сообщили, что социальный педагог местного сельскохозяйственного лицея Анастасия Андриасова уволена с работы.

Причиной увольнения стала аудиозапись, опубликованная в телеграм-канале Nexta на минувшей неделе: Анастасия Андриасова отборным матом отчитывает лицеиста Марка Ханько, который накануне составил шуточную петицию по образцу американской о штурме военной базы «Зона 51». Вот только Ханько призвал штурмовать Щучинский лицей.

«Ты, бл**, полудурок, по-другому тебя не назовешь. Ты когда эту ху** об инопланетянах читал, может, тоже думал, что здесь инопланетяне учатся? Что же ты, конченая твоя морда, ху*** разную пишешь? Ты же дебил чистой воды!

И этому дебилу автомат через год дадут в армии. Пи***ц же будет, пойдешь штурмовать военную часть? Придурок! Вот тебя не дай бог кто-то клонирует. Это же такие дебилы, что хуже инопланетян будет», — воспитывала лицеиста Анастасия Андриасова.

Также в запись разговора попал и директор учреждения Дмитрий Маркевич. Его судьба решается в Гродненском облисполкоме. Решение об увольнении директора еще не принято.

Маркевич в частности называл Марка Ханько «сказочным дол***м» и запугивал могилевской колонией.