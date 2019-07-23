Из-за недобора в альма-матер Лукашенко хотят загнать двоечников 9 23.07.2019, 17:56

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Учиться в БГСХА в Горках нет желающих.

Поэтому областное руководство Профсоюза работников аграрно-промышленного комплекса разослало председателям райкомов письма с требованием отправить в Горки выпускников школ и лицеев.

Фото приказа получил блогер NEXTA. От абитуриентов требуют сертификаты централизованного тестирования с проходным баллом в профильных предметах – химии и биологии – 7 из 100.

В приемной комиссии «Белсату» рассказали, что сейчас идет дополнительный набор на бюджет и платное обучение.

«Проходные 7 баллов не мы придумали, это распоряжение Министерства образования. Ну, мало, но мы же сельскохозяйственное учреждение. Поэтому вот так», – ответили в приемной.

Низкий проходной балл выставлен не только по биологии, но и по физике, и по математике.