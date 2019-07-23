Доработанный декрет о «тунеядцах» вызвал новую волну недовольства 6 23.07.2019, 18:09

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Повышение коммуналки для «тунеядцев» оказалось очень высоким.

По доработанному декрету трудоспособные, незанятые в экономике, должны оплачивать услуги коммунальщиков в повышенном размере. Повышение оказалось довольно высоким, как показали цифры за подогрев горячей воды. Например, для жительницы Гомеля Марии Тарасенко, эта сумма увеличилась на 550 процентов, говорит «Радыё Рацыя» член правозащитного центра "Весна", правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко:

- С осени, именно с 1 октября текущего года еще подорожает отопление и газоснабжение. И если эти еще две опции подорожают опять же в пять с половиной раз, то тогда ни один семейный бюджет трудоспособных, которых внесли в этот список так называемых тунеядцев, не способен выдержать.

По словам Леонида Судаленко, еще семи безработным он помог написать жалобы о незаконном внесении их в список «тунеядцев». Все жалобы удовлетворены по самым незначительным поводам. По мнению Судаленко, самым разумным было бы положить декрет под сукно и забыть о нем.