Российский рубль рухнет на 17%? 1 23.07.2019, 18:16

В базовом сценарии аналитиков доллар подорожает до 74 российских рублей, а пессимистичном - до 80.

Мировой экономике в 2020 году предстоит пережить системный кризис из-за тарифных войн и резкого замделения мировой торговли, который для России выльется в падение на спроса на сырьевые товары, шоковое сокращение экспортных доходов и в конечном итоге новую, масштабную девальвацию рубля, передает finanz.ru.

Такие оценки российское рейтинговое агентство АКРА заложило в базовый сценарий уточненного макропрогноза на 2019-23 гг. Его текст опубликован на сайте агентства.

«С большой вероятностью взаимное повышение таможенных пошлин США и другими странами приведет к стагнации или экономическому спаду» уже в следующем году: американская экономика скатится в первую за 11 лет рецессию (-0,7%), темпы роста в Китае, уже минимальные за 25 лет, рухнут до 4% в год, а экономика Евросоюза останется в ловушке стагнации - ее ВВП прибавит всего 0,2%.

«Более 20% экспорта России приходится на прямых участников (торговых) «войн» и страны с риском введения протекционистских мер в ближайшем будущем», - напоминают в АКРА: это ударит по спросу на сырьевые товары, за счет которых российская экономика получает три четверти экспортных доходов.

Цены на нефть Urals с 63 долларов за баррель упадут до 53 долларов. В результате Россия недосчитается 43 млрд долларов валютной выручки, что приведет к 17-процентному обвал рубля, подсчитали в агентстве.

При падении экспорта с 401 до 358 млрд долларов средний курс доллара, согласно прогнозу АКРА, составит 73,8 рубля, что на 10,6 рубля, или 16,7% выше текущих уровней (63,2 рубля на МосБирже по состоянию на 16.00 мск).

Евро поднимется выше 80,3 рубля (против 70,5 рубля на 23 июля).

Хотя бюджетное правило, действующее с 2017 года, призвано защитить валютный рынок от резких колебаний нефти, «общий рост неопределенности и шок физических объемов экспорта негативно скажутся на инвестиционных планах компаний из разных отраслей, а реализация валютного риска ударит по реальным доходам населения и объемам потребления», говорится в прогнозе.

Впрочем, к рецессии в России торговые войны в базовом сценарии не приведут, но выбраться из стагнации не позволят, считают в АКРА: рост ВВП составит 0,9% в этом году и 0,8% в следующем.

Реальные доходы населения, рухнувшие за время кризиса на 8,3%, останутся на уровнях начала 2010х: в этом году они прибавят 0,2%, в следующем - 0,3%, а на досанкционные уровни не вернутся даже через пять лет, предупреждает агентство: накопленным итогом к 2023 году рост показателя составит лишь 4,1%.

В конечном итоге российская экономика остается функцией от мировых цен на сырье, и если падение нефти до 50 долларов она сможет пережить без рецессии, то 40 долларов за баррель уже спровоцирует новый виток кризиса.

В пессимистичном сценарии АКРА - с нефтью по 40, падением ВВП США на 1,5%, замедлением Китая до 3,9% и скатыванием в рецессию Евросоюза (-0,5%) - экономика РФ уйдет в минус на 2,2%.

В этом случае курс доллара взлетит до 79,5 рубля, евро - до 87,5 рубля, инфляция разгонится до 5,6%, а ЦБ возобновит повышение процентной ставки (до 9,25% годовых), чтобы защитить валютный рынок и зажать денежную массу, не позволяя ей разгонять рост цен на уровне потребителей.

Реальные доходы населения в таком сценарии рухнут на 4,1%.