Польские музыканты организовали мастер-классы для белорусов 23.07.2019, 18:28

В Ивенце проходят музыкальные мастер-классы Яна Поспешальского.

В городе Ивенце, на северо-запад от Минска (Беларусь), где компактно проживают поляки и католики, при костеле Святого Михаила Архангела начались музыкальные мастер-классы для католической молодежи со всей Беларуси. Музыкальную встречу в 17-й раз проводит музыкант Ян Поспешальский вместе с группой других польских виртуозов и дирижеров, передает «Радио Польша».

В мастер-классах участвует около 200 молодых людей, в том числе из Минска, Витебска и Гродно. Ян Поспешальский рассказал подробности: «Ежедневным элементом нашей деятельности является богослужение с музыкальным сопровождением. И это производит впечатление на людей. Во время обряда почитания Бога мы одновременно овладеваем сердцами и душами людей».

Ян Поспешальский отметил, что мастер-классы организованы при поддержке Сената Польши.