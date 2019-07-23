Умер Ли Пэн – инициатор расправы на площади Тяньаньмэнь 23.07.2019, 18:35

Фото: AP

Ветеран китайского коммунистического режима скончался в Пекине.

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн, известный как «пекинский мясник», что объясняется его ролью в подавлении протестных выступлений на площади Тяньаньмэнь, скончался в возрасте 90 лет.

Об этом сообщило китайское государственное информагентство Синьхуа, передает «Голос Америки».

В сообщении говорится, что бывший председатель Всекитайского собрания народных представителей скончался 22 июля в Пекине.

Известно, что Ли Пэн страдал от онкологического заболевания.

Ли Пэн приобрел известность во всем мире как один из ключевых инициаторов жестокого подавления массовых выступлений за демократию в китайской столице 4 июня 1989 года и свыше десяти лет оставался на вершине власти коммунистического режима КНР, став символом репрессий.

После того, как на площади Тяньаньмэнь в течение нескольких недель существовал палаточный лагерь в котором собралось множество студентов и рабочих, требовавших от китайских властей политических перемен, Ли Пэн объявил 20 мая 1989 года военное положение.

Две недели спустя, в ночь с 3 на 4 июня, военные подавили акции протеста, физически уничтожив сотни безоружных мирных жителей; по некоторым оценкам – более 1000 человек.

Хотя решение о вводе войск было коллективным, по широко распространенному мнению, именно Ли Пэн несет ответственность за кровавые репрессии.

Впоследствии он часто оправдывал решение открыть огонь по демонстрантам как «необходимый» шаг.

«Без этих мер Китай столкнулся бы с ситуацией, которая была бы хуже, чем в бывшем Советском Союзе или Восточной Европе», – сказал Ли Пэн в ходе поездки в Австрию в 1994 году.