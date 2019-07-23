«Матери-328»: За 4,5 года Лукашенко с нами так и не встретился 7 23.07.2019, 18:45

1,427

«Матери-328» продолжают борьбу за смягчение «наркотической статьи».

Лукашенко подписал изменения в Уголовный кодекс, согласно которым сокращается минимальный срок лишения свободы за незаконный оборот наркотиков (ст. 328 УК).

Тюремный срок по ч. 2 ст. 328 – от 3 до 8 лет, согласно ч. 3 ст. 328 – от 6 до 15 лет (до сих пор было – от 5 до 8 и от 8 до 15 лет, соответственно).

По мнению активистки Движения матери 328 Ларисы Жигарь, Лукашенко мог снизить верхнюю границу, но не сделал этого, пишет «Белсат».

«Это голая кость для нас за то, что мы ходили и просили, голодали. Для коррупционеров он снизил и нижнюю и верхнюю границу, ввели штрафы, а здесь – нет. Да, также ввели штрафы, но эти штрафы будут неподъемные. Или их будут оплачивать родственники, а если нет семьи, то будет сидеть от звонка до звонка».

Лариса Жигарь полагает, что изменения прежде всего должны были касаться ч. 4 части наркотической статьи («Организованная преступность»).

«Ее [ч. 4 ст. 328] там даже нет, а она самая распространенная. Потребители покупают в одном магазине, после их объединяют в преступную группировку. Ответственность – до 20 лет!»

Лариса Жигарь рассказала, что была на приеме у Натальи Кочановой, и глава администрации Лукашенко обещала помочь.

«Она не хотела быть голословной, сказала, что сделает все, что в ее силах. Наше главное требование – встреча с Лукашенко. За 4,5 года он с нами так и не встретился. Она говорит, что он занят. Мы все понимаем, но он ни разу не пустил к себе даже две-три матери, чтобы поговорили с ним лично».

Мы предложили Наталье Качановой купить закладку, она была в шоке

Проблема с наркотическими магазинами и распространением остается, потому что за решетку попадают потребители, а не те, кто делает бизнес на наркотиках.

«Магазины как работали, так и работают. Мы предложили Наталье Кочановой купить закладку, и через 5 минут ее можно будет забрать из-под здания парламента. Она была в шоке».

«Депутаты» попросили назвать им несколько громких приговоров, по нашему мнению несправедливых, им назвали 100, продолжает активистка.

«Среди этих приговоров есть несовершеннолетний сирота, опекуном была бабушка. После смерти родителей он подсел на наркотики. Бабушка пошла просить помощи, а его закрыли на 9 лет. Или женщина, сын которой также был зависимым. Его посадили на метадоновую терапию, после чего стало еще хуже. И тоже закрыли на 11 лет».

Лариса Жигарь надеется на обещания чиновницы создать независимую комиссию для пересмотра уголовных дел. В нее должны войти представители прокуратуры, суда, МВД.

Тем временем, сыну Ларисы Жигарь изменяют меру пресечения. 25 июля его этапируют на химию. Парень уже отбыл 6,5 года из 8-летнего срока. Мать надеется, что его амнистируют.

«Палата представителей» полгода дискутировали перед тем, как внести изменения в «наркотическую статью». Против нововведений выступало МВД, которым на то время руководил Игорь Шуневич.