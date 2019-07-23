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Правительство РФ предложило запретить россиянам ходить на сайты вне зоны «.ru»

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  • 23.07.2019, 18:57
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Минкомсвязь РФ шокировала провайдеров подзаконными актами к закону о «суверенном интернете».

Закон о суверенном интернете, который частично вступает в силу в ноябре, а полностью заработает с 2021 года, продолжает обрастать подзаконными актами, вызывающими шок у экспертов и провайдеров, передает finanz.ru.

Проанализировав проекты приказов и других документов Минкомсвязи, ответственной за практическую реализацию закона, рабочая группа Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обнаружила в нем фактический запрет для граждан РФ посещать любые сайты вне «национальной доменной зоны», куда входят домены .ru, .рф и .su.

Соответствующий пункт чиновники министерства включили в проект положения о национальной системе доменных имен, которая должна быть создана в России к 2021 году, сообщает РБК со ссылкой на отзыв РСПП.

В документе среди прочего говорится о том, что использование национальной системы доменных имен абонентами и пользователями услуг связи должно стать обязательным.

Фактически речь идет о принудительной обязанности граждан РФ пользоваться сайтами, расположенными в зонах .RU, .РФ и .SU, что, во-первых, не предусмотрено законами, а во-вторых, «технологически невозможно», говорится в отзыве РСПП.

«Формулировка данного пункта равносильна запрету на доступ к сайтам сети интернет, расположенным за пределами России», - предупреждает в отзыве на проект Минкомсвязи «Вымпелеком» (бренд «Билайн»).

«Данное требование является коррупциогенным фактором», - подчеркивают в компании. Подзаконные акты Минкомсвязи «содержат много абсурдных положений», сетует исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.

Так, например, изначально предполагалось, что предельная задержка при обращении к системе доменных имен будет составлять «не более пяти минут». Столько занимало бы просто обращение к сайту, без прогрузки информации.

Это в 625 раз медленнее, чем сейчас: у большинства российских провайдеров пинг к американскому серверу DNS не превышает 8 миллисекунд. Впрочем, в Минкомсвязи критику учли, и пункт о предельной пятиминутной задержке был изъят из приказа.

Но «закон настолько абсурдный, и это не раз подчеркивалось экспертами еще во время его рассмотрения Госдумой, что написать к нему достойную подзаконную базу - сложная задача», говорит Климарев.

Напомним, президент России Владимир Путин еще в ноябре 2017 года потребовал заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от «доминирования» США.

Минкомсвязи совместно с министерством иностранных дел было поручено договориться со странами БРИКС о создании де-факто параллельного интернета - собственной системы корневых серверов доменных имен (DNS), которая бы «дублировала» уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от «целевых воздействий».

Договориться с БРИКС не удалось. Несмотря на это, спустя год появился закон «о суверенном интернете», который требует не только обеспечить возможность автономной работы рунета и минимизировать передачу данных за рубеж, но и вводит жесткий контроль за трафиком внутри РФ, расширяя функции Роскомнадзора.

Так, согласно проекту, весь трафик внутри России должен проходить через точки обмена, одобренные РКН. Для этого мобильные операторы и интернет-провайдеры должны установить на своих сетях оборудование, с помощью которого ведомство сможет вмешиваться в потоки трафика, а также блокировать запрещенные ресурсы.

России следует «готовиться и быть готовой» к отключению от глобального интернета, заявил Путин в феврале на встрече с журналистами в Кремле.

Интернет, по словам Путина, является изобретением спецслужб Запада. «Они же там сидят и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию», - пояснил президент РФ.


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