закрыть
23 июля 2019, вторник, 21:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Лявон Вольский отпразднует 35 лет в музыке большим концертом

  • 23.07.2019, 19:10

Концерт состоится в Минске 26 октября.

В Минске 26 октября состоится большой концерт, посвященный 35-летию музыкального творчества легенды белорусского рока Лявона Вольского.

«26 октября в знаменитом зале «Prime Hall» состоится сенсационное историческое событие – звездный сбег моих проектов за последние 35 лет! «Мроя» – 35! «N.R.M». – 25! «Zet» – 20! «VOLSKI» – 5!»- рассказал музыкант в «Facebook’е».

Концерт будет разделен на четыре отделения, во время которых музыканты исполнят яркие хиты — «Я – рок-музыкант», «Радзіма-свабода», «Я еду», «Тры чарапахі», «Паветраны шар» и другие.

Билеты можно будет купить на сайте и в кассах оператора Kvitki.by, на сайте и в кассе «Prime Hall».


популярное за неделю

Мнение

Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич
Вся власть Зеленского
Вся власть Зеленского Виталий Портников
Одержимость
Одержимость Лилия Шевцова
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко
Народ ведь тоже не полный Тимошка – смекает немножко Дмитрий Растаев