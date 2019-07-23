Лявон Вольский отпразднует 35 лет в музыке большим концертом 23.07.2019, 19:10

Концерт состоится в Минске 26 октября.

В Минске 26 октября состоится большой концерт, посвященный 35-летию музыкального творчества легенды белорусского рока Лявона Вольского.

«26 октября в знаменитом зале «Prime Hall» состоится сенсационное историческое событие – звездный сбег моих проектов за последние 35 лет! «Мроя» – 35! «N.R.M». – 25! «Zet» – 20! «VOLSKI» – 5!»- рассказал музыкант в «Facebook’е».

Концерт будет разделен на четыре отделения, во время которых музыканты исполнят яркие хиты — «Я – рок-музыкант», «Радзіма-свабода», «Я еду», «Тры чарапахі», «Паветраны шар» и другие.

Билеты можно будет купить на сайте и в кассах оператора Kvitki.by, на сайте и в кассе «Prime Hall».