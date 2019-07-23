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Наставник «Ислочи»: Контракт для Глеба у нас лежит три года

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  • 23.07.2019, 19:28

Виталий Жуковский не исключает появления в команде Александра Глеба.

Главный тренер "Ислочи" Виталий Жуковский в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" рассказал, что не исключает появления в команде Александра Глеба, передает pressball.by.

- Контракт для Александра Глеба у нас лежит уже года три. Он приезжает с нами тренируется, а потом подписывает почему-то контракт с БАТЭ. Так что контракт есть, он лежит. И мы его ждем. Надеюсь, когда-то да подпишет. Может, станет в будущим тренером, а пока играющим тренером.


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