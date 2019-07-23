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«Новая газета»: Рамзан Кадыров выстрелил в задержанного при допросе

  • 23.07.2019, 19:51
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Новые подробности массовой внесудебной казни 27 жителей Чечни.

Уроженец Чечни Имран Дасаев, которого в январе 2017 года задержали по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании, рассказал о том, что сразу после задержания его увезли в резиденцию главы Чечни, где Рамзан Кадыров лично прострелил ему ногу из пистолета.

Информацию, которую опубликовала "Новая газета", подтвердили изданию ещё несколько независимых источников.

В июле 2017 года "Новая газета" обнародовала список из 27 жителей Чечни, задержанных шестью месяцами ранее в разных сёлах республики во время рейдов местных силовиков. Их подозревали в связях с исламскими боевиками. По данным издания, которое ссылалось на документы от источника в управлении ФСБ Чечни, все 27 человек стали в итоге жертвами массовой внесудебной казни. Часть подозреваемых без суда и следствия расстреляли и задушили на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова.

Всего по данным "Новой газеты" во время январских рейдов чеченской полиции и спецназа были задержаны около семидесяти человек, которых поместили в секретную тюрьму в подвале здания вышеуказанного полка. Там их приковали наручниками к батареям и под пытками заставили признаться в участии в вооруженной банде – при том, что большинство из задержанных познакомились друг с другом только после незаконного ареста.

Среди задержанных был и Имран Дасаев, а также его двоюродный брат Адам. Обоих заставили признаться в причастности к убийству нескольких полицейских.

"Новая газета" отмечает, что о задержании Имрана Дасаева глава Чечни Рамзан Кадыров лично сообщал в своем Инстаграме. Видео задержания, на котором тоже присутствует Кадыров, показали по телеканалу "Грозный". В этот момент никаких признаков пулевого ранения у Имрана не было – при том, что по официальной версии следствия ранение он получил именно при попытке полицейских арестовать его.

В свою очередь, сюжет о задержании брата Дасаева Адама был показан по всем федеральным телеканалам. На кадрах задержанный стоял в окружении Рамзана Кадырова, главы МВД Чечни Руслана Алханова, командира ППСП им. Ахмата Кадырова Аслана Ирасханова, командира СОБРа "Терек" Абузайда Висмурадова и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Однако позже в уголовном деле о вооруженной банде имя Адама Дасаева не фигурировало. По версии следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу, Адам и вовсе "никогда не задерживался", а "находится в международном розыске". По данным же "Новой газеты", показанный по российскому телевидению задержанный попросту был убит в том же самом подвале, куда доставили всех подозреваемых в участии в банде.

Отдельно "Новая газета" отмечает, что по итогам проверки по факту публикацией издания "расстрельного списка" следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела. При этом следователи не опросили ни журналистов издания, ни родственников убитых.


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