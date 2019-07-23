Эрвейн Мукам: Когда только приехал в Беларусь, был в шоке: куда я попал! 2 23.07.2019, 20:18

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Эрвейн Мукам

Во многом благодаря ему БАТЭ на этой неделе сыграет с «Русенборгом».

Если бы среди легионеров белорусского чемпионата пришлось выбирать самого позитивного, этот конкурс с большим отрывом выиграл бы француз камерунских кровей Эрвейн Мукам. Излучающий жизнерадостность полузащитник БАТЭ идет по жизнь смеясь. "Привет, привет, друг! Как дела?" — отвечает на звонок, как будто мы давно знакомы, хотя прежде общались всего раз. И сохраняет такой же настрой после часа с лишним разговора.

Когда все возможные вопросы заканчиваются, кажется, Мукам может разговаривать еще и еще: "Ноу проблем, май френд, у меня сегодня полно времени". 25-летнего футболиста можно понять. Каких-то пару лет назад он, пройдя "Мец" и юношескую сборную Франции, опустился на любительский уровень, работал грузчиком и развозил почту. Но даже не думал унывать. И сегодня имеет за плечами матчи против лондонского "Арсенала", а теперь дебютировал и в Лиге чемпионов.

Pressball.by поговорил с Мукамом между гостевой игрой БАТЭ с "Пястом", в которой именно его выход на замену и впоследствии реализованный пенальти переломили ход встречи, и завтрашним домашним матчем борисовчан с "Русенборгом". И, естественно, эта беседа не могла не выйти за рамки футбола.

- Наверное, самым нелепым было бы спросить у тебя о настроении?

- Ну, ты же знаешь, оно всегда хорошее. А после игры в Польше вовсе особые эмоции, потому что прошли в следующий раунд в этом невероятном матче. Для меня это первый опыт в Лиге чемпионов — рад, что положительный. Нет, я просто счастлив! Мы проделали отличную работу.

- Но между играми хотя бы нервничал?

- Только чуть-чуть во время первой встречи. Хотя это нормально. БАТЭ в целом привык к давлению, тем более от него всегда ждут, что пройдет первый раунд. Если совсем нет волнения, то ты, наверное, Месси. Мы же просто знали: надо выложиться на сто процентов, что и сделали. Многие считали, что у БАТЭ нет шансов после первой игры. Но люди постоянно так говорят. Как я понял, в Беларуси это традиция — все время быть уверенным, что твоя команда ничего не выиграет и никуда не попадет. Ну а мы спокойны. Тем более, когда есть опыт в подобных соревнованиях, это преимущество, и ты можешь делать такие крутые вещи, как в Гливице. Поэтому к критике на пустом месте серьезно относиться нельзя. Каждый имеет право говорить, что хочет. Но кто в итоге идет дальше?

- Это ведь и вправду фантастика: вы нанесли два удара в створ — и забили два гола.

- Тем и прекрасен футбол. Иногда для прохода хватает двух ударов. Или просто достаточно заработать штрафной в нужном месте в нужное время. Это редкое умение — использовать малейший шанс. А знаешь, почему нам это удалось? Мы раскрепостились. Коуч просто сказал нам идти и делать то, что умеем. Тактика — это, конечно, хорошо, но гораздо важнее играть без внутреннего давления. Мы и вначале так действовали. Провели хорошие десять минут, но затем потеряли концентрацию. "Пяст" забил и стал контролировать мяч, много играть в пас. Поэтому в первом тайме было сложно.

- Какие мысли возникли, когда поляки забили?

- Ха, расскажу тебе одну историю! Как все знают, я очень верю в Бога. Но, когда молюсь, не говорю: мол, хочу выиграть этот матч или чемпионат, или забить сегодня. Всегда иначе: убереги ребят от травм и дай им сил. А дальше все зависит от нас. Вот честно: у меня было какое-то особенное настроение в день матча. Говорил жене: может, мы будем проигрывать в один или два гола. Но обещаю: когда выйду на поле, сделаю так, чтобы моя команда квалифицировалась в следующую стадию. Жена сказала: "Конечно, ты это сделаешь". Это была какая-то абсолютная уверенность. Даже если бы мы в первом тайме пропустили пять голов, был убежден, что во втором забьем семь. Плюс я не переставал верить в каждого из ребят.

- И, разумеется, поэтому вызвался бить пенальти?

- Естественно. Когда увидел, что судья указал на "точку", сразу пошел к Стасевичу. Это знак уважения — тебе всегда нужно одобрение капитана. Спросил: "Капи, Капи, можно я пробью?" Капи — это я его так называю. А он меня Муки — смешно получается! Игорь сказал: "Конечно, без проблем, бей". Был полностью уверен в себе, никакого давления. А это при исполнении одиннадцатиметрового самое главное. Даже не знал, в какой угол буду бить. Видели же: в последний момент я слегка приостановился — тогда заметил, что вратарь уже выбрал угол. Оставалось просто попасть в другой.

- При счете 1:1 вы ведь не собирались играть на удержание?

- А зачем? Да, мы хотели забить еще. Когда посмотрел на часы, подумал: черт, я не хочу играть дополнительное время. "Пяст" неплохо контролировал ход матча, но теперь психологическое преимущество у нас, и им нужно было воспользоваться. И вскоре мы забили второй гол.

- Говорят, рецепт успеха был следующим: Стасевич отвлекает внимание на себя, а ты на фланге получаешь простор для действий. Так?

- Да, так все и было. С уходом Березкина капитан ушел в центр, а я играл слева. И это, скажу тебе, было очень хорошей идеей. Игроки "Пяста" в последние пятнадцать минут чуть-чуть устали, и этим нужно было воспользоваться. Можно было идти в дриблинг. Да, это мое главное качество. У Стасевича, кстати, он тоже отличный, как и у других ребят. Но они им почему-то далеко не всегда пользуются. А мне нравится идти в обводку. Люблю это дело, наверное, даже больше, чем забивать голы. Тренер? Он поддерживает инициативу и импровизацию, особенно у чужих ворот. Говорит: на последних двадцати метрах делайте что хотите. Ну то есть, что диктует ситуация. Не стесняйтесь бить или обыгрывать.

- Многие наши футболисты воспитаны совсем иначе.

- Безусловно, я это вижу. Здесь другой чемпионат. Когда только приехал в Беларусь и окунулся в эту лигу, был в шоке: куда я попал! У меня вроде бы неплохая техника. Пытался наносить больше ударов, чаще идти в обводку. Но все, что происходило на поле, было одним сплошным единоборством. "Физика" и борьба — вот что главное. Первый месяц было нереально тяжело. Еще через два начал привыкать к тому, что нужно часто идти в стык. Если не умеешь сражаться, в белорусской лиге делать нечего.

- Давай закончим о "Пясте" — как тебе атмосфера?

- Просто супер! Был в приятном шоке. Эмиль Йонассен меня даже переспросил: "Это они нам аплодируют, что ли?" Обычно на выезде тебя все "хейтят" — разные жесты и выкрики. А тут: "БАТЭ! БАТЭ!" Ни разу в жизни такого не видел. Мне сказали, что наши болельщики дружат с поляками, но, если этого не знать, эмоции вообще непередаваемые.

- Ощутил контраст с тем же матчем против минского "Динамо"?

- А я тогда реально не слышал, что кричат эти люди. Что-то про Борисов. А что именно — кто их разберет... Потом рассказали. Знаю, Драгуна называли всякими нехорошими словами. Но это же обычная история для футбола. Роналдо и Фигу переходили из "Барселоны" в "Реал" — и было то же самое, только в большем масштабе. Это часть жизни, с которой ты не можешь ничего поделать. Конечно, нужно заботиться об атмосфере на стадионах, потому что не очень приятно, если, например, с тобой рядом маленький ребенок, а люди орут матом. Но от этого, кажется, никуда не деться.

- У тебя вообще хоть когда-нибудь бывает стресс?

- Нет! Рассуждаю так: я здоров, травм нет. Жена здорова, сын тоже. Значит, все хорошо. Иногда в семье бывают проблемы, но у тебя есть жизнь — и все можно исправить. Следовательно, переживать не о чем.

- В Беларуси в основном мыслят иначе.

- Заметил. Во Франции, где я рос, то же самое. Люди слишком много переживают по разным дурацким поводам. Вроде денег, например. Говорю им: с деньгами или без, в один прекрасный день жизнь закончится. И прожить ее нужно ярко.

- Тебя часто осекают: мол, Мукам, нужно быть более серьезным?

- Нет, всем нравится. Главное, пойми, когда нужно работать, тренироваться и готовиться к сопернику — я предельно серьезен и работаю с максимальной самоотдачей. Но если есть возможность смеяться, смеюсь. Иногда ребята говорят: "Мукам, спокойно, спокойно". Но ничего не могу с собой поделать — мне хочется наслаждаться жизнью.

- Кто сейчас в топе по юмору в БАТЭ?

- Точно Драгун. Филипенко — по умолчанию вне конкуренции. Ну и я, конечно!

- Какая обстановка в команде перед игрой с "Русенборгом"?

- Спокойная, рабочая. Не суперсерьезная, но все понимают, что нужно хорошо подготовиться, потому что на кону выход в следующий раунд. Я не слишком много знал о норвежской команде, но когда прошла жеребьевка, сразу полез в интернет. Изучил информацию о команде, состав, посмотрел видеообзоры последних матчей. Конечно, спросил о "Русенборге" у Йонассена. Он, правда, ничего нового не рассказал. Что это очень хорошая команда, и так понятно. В какие-то детали Эмиль не углублялся. Наверное, потому что играл в Норвегии за другие команды. Но каким бы серьезным соперником ни был "Русенборг", считаю, у нас отличные шансы пройти дальше.

- Знаешь, что общего у БАТЭ и "Русенборга"?

- Даже не представляю. Количество завоеванных подряд чемпионских титулов? Ничего себе! Ну в этом году, надеюсь, мы вырвемся вперед.

- БАТЭ перенес матч чемпионата с "Дняпром" на осень. Это даст вам преимущество?

- Да, это очень хорошо. Уверен, помогло бы лучше подготовиться. Провели стандартную тренировочную неделю и должны подойти к матчу более свежими.

- Некоторым не нравится, что наши клубы ломают календарь чемпионата, хотя в Европе все спокойно играют через три на четвертый.

- Если будет нужно, и мы сыграем. Но сейчас, если представилась такая возможность, почему ей не воспользоваться. Лига чемпионов — сейчас самое главное для БАТЭ, к тому же нам противостоит крепкая команда.

- Ты начал сезон отличным матчем с "Арсеналом", но затем смотрелся не так ярко. Как переживал этот период?

- Работал. Это единственно верный выход, если что-то не получается. Да, я постоянно смеюсь, но и у меня бывает плохое настроение и поводы для переживаний. Когда счастлив, работаю много. Когда нет — еще больше. Разумеется, каждый футболист хочет играть во всех матчах. Но это невозможно. Тренеру иногда бывает сложно выбрать стартовый состав, и этот выбор нужно уважать. Если ты оказался вне заявки, у тебя два пути. Один — обидеться на весь мир и перестать нормально тренироваться. Другой — сказать себе "нет проблем" и продолжать пахать. Я всегда выбираю последний. Первый означает, что ты не уважаешь ни себя, ни одноклубников.

- Ты уже больше года живешь в Беларуси. Можешь сказать, что полностью адаптировался к нашим реалиям?

- Абсолютно. Правда, сейчас что-то странное происходит с погодой. Я привык к июльской жаре, а здесь дожди. Но ничего, мы с женой и сыном продолжаем наслаждаться жизнью в Минске. Они недавно вернулись из отпуска в Испании, и мы снова очень много времени проводим вместе. Семья постоянно живет в Беларуси — без нее не могу. Жене тоже очень нравится. До такой степени, что она предпочитает провести время здесь, нежели съездить во Францию. Только изредка выбирается в Мец к родне. Просто Минск спокойнее, здесь много зелени, хороших мест для прогулок. Наше любимое — парк Челюскинцев.

Есть и другие знакомые. Много времени проводим с моим "братом" Яссе Туоминеном. Ходим в "Дана Молл" или выбираемся в центр. Не могу не отметить и дружелюбный белорусский народ. У меня есть несколько приятелей из числа минчан, не связанных с футболом. Мы общаемся в вайбере, иногда встречаемся. Ребята приезжали на "Борисов-Арену", видели мою игру. Это круто!

- Сколько раз в Беларуси ты сталкивался с расизмом?

- Почти никогда. Конечно, люди часто на меня смотрят. Но, думаю, они не желают мне ничего плохого. Просто чернокожая семья для белорусов, наверное, все еще непривычное зрелище. Поэтому просто не обращаю на это внимания. А вот тот же Туоминен, когда прогуливаемся, иногда раздражается: "Да-да, он черный, чего ты таращишься?!" А так в этом плане здесь все хорошо. Все ведь зависит от образования. Если родители в детстве объяснили ребенку, что все люди разные, то все нормально. Если нет, конечно, он будет шокирован при первой встрече.

- А с другими выходцами из Африки, выступающими в Беларуси, общаешься?

- Нет. Иногда пересекаемся с соотечественниками из "Энергетика" — Мавату и Мусаханяном, обсуждаем французские дела.

- Мог ли представить несколько лет назад, разнося почту в Меце, что скоро будешь играть в Лиге чемпионов?

- Нет, конечно! Это просто необыкновенно. Каждый раз, когда смотрю на пройденный путь, думаю, что у Бога на каждого есть свой план. Но для того чтобы он сработал, ты должен усердно трудиться. Это было бы слишком просто, если бы удача падала на тебя с неба. То, где я сейчас нахожусь, — уже огромное достижение. Даже боюсь представить, что будет дальше. Если, стоя на поле "Борисов-Арены", услышу гимн Лиги чемпионов в групповом раунде, наверное, начну плакать. Но пока до этого далеко — важен лишь каждый следующий шаг. Для нас это "Русенборг". И мы его сделаем