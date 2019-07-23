В Польше зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы 2 23.07.2019, 21:00

Это самый низкий показатель безработицы в Польше за последние 30 лет.

В июне уровень безработицы в Польше составил 5,3% - это самый низкий показатель за последние 30 лет.

Как сообщает "Польское радио", об этом свидетельствуют обнародованные Главным статистическим управлением данные.

В июне уровень безработицы в Польше достиг 5,3%, в мае - 5,4%.

Экономистка Моника Куртек обратила внимание, что информация об уровне безработицы соответствует оценкам Министерства семьи, труда и социальной политики, и показатель является наименьшим за период государственных преобразований после 1989 года.

"Это очередной рекорд под обзором уровня безработицы - он является самым низким с начала политических изменений в Польше. Вместе с тем количество безработных впервые снизилась до менее чем 900 тысяч, и это - также определенный рекорд", - сказала она.