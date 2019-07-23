Сенат одобрил выдвиженца Трампа на пост главы Пентагона 23.07.2019, 21:25

Марк Эспер

Назначение Марка Эспера должно завершить самый долгий в истории США период отсутствия главы Пентагона.

Сенат США во вторник утвердил министра Армии Марка Эспера на пост министра обороны, тем самым завершив самый долгий в истории период, когда Пентагон оставался без постоянного руководителя, передает «Голос Америки».

55-летний Эспер в прошлом был лоббистом оружейной компании Raytheon и стал вторым утвержденным министром обороны, которого назначил президент Дональд Трамп.

Эспер получил решительную поддержку со стороны обеих партий, несмотря на то, что во время слушаний по утверждению его кандидатуры сенатор-демократ Элизабет Уоррен задавала много вопросов по поводу его связей с Raytheon.

Уоррен, баллотирующаяся в президенты на выборах 2020 года, стала единственным членом сенатского Комитета по вооруженным силам, возражавшим против утверждения Эспера в должности.

Raytheon занимает третье место среди крупнейших оборонных подрядчиков в США.

В США не было постоянного министра обороны с тех пор, как в декабре прошлого года Джим Мэттис подал в отставку из-за политических разногласий с Трампом. Многие члены Конгресса призывали президента в срочном порядке заполнить эту вакансию.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, открывая заседание во вторник, призвал коллег поддержать кандидатуру Эспера.

«Кандидат обладает более чем достаточной компетентностью. Его послужной список впечатляет. Его приверженность службе нашим вооруженным силам более чем очевидна. А потребность в утвержденном Сенатом министре обороны более чем безотлагательна», – заявил он.

Ранее Эспер работал помощником Конгресса, а также служил в Пентагоне при администрации президента Джорджа Буша-младшего. Он занимал пост министра Армии с ноября 2017 года.

Патрик Шэнахан, которого Трамп ранее выдвинул на пост министра обороны, снял свою кандидатуру с рассмотрения 18 июня после того, как появились сообщения о домашнем насилии в его семье.