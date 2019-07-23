Водитель бизнесмена из Борисова пропал с $8 тысячами 2 23.07.2019, 21:37

Нашли его в игровом клубе.

Милиция Борисова задержала 24-летнего парня по подозрению в краже крупной суммы — 8 тысяч долларов. Эти деньги ему дал начальник для последующей передачи другому человеку. Но до адресата сумма не дошла, а курьер пропал. Об этом сообщает милиция Минской области.

Еще в апреле с заявлением в милицию обратился предприниматель из Борисова. Он рассказал: потребовалось передать в Гомель родственнику 8 тысяч долларов наличными. Об услуге мужчина попросил своего работника, 24-летнего местного жителя. Парень работал на должности водителя чуть более года, он сам вызвался доставить все на место.

Но потом молодой человек перестал выходить на связь. Сначала бизнесмен допустил, что в дороге могло что-то случиться, и сам проехал по пути следования своего водителя. Но ни парня, ни денег не нашел. Спустя пару дней машину нашли в одном из спальных районов Борисова.

И только на днях парня наконец отыскали: после инцидента он прятался в Жодино. Его задержали прямо в зале игровых автоматов. Молодой человек сознался в преступлении и пояснил, что не устоял перед соблазном забрать чужое. Но все деньги успел потратить за два дня в одном из казино Минска.

Борисовчанин заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере, за это ему грозит до 7 лет лишения свободы.