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Бага о «Русенборге»: Прекрасно понимаем и знаем, с кем и в каком турнире играем

  • 23.07.2019, 21:45
Фото: pressball

Главный тренер БАТЭ поделился мнением о подготовке команды к матчу с «Русенборгом».

- Расскажите о кадровой ситуации в команде накануне игры с "Русенборгом".

- Травмированные лечатся. Все банально. Проходят процедуры, которые предписаны врачами. Все выполняют. Виллюмссон завтра нам не помощник. Для восстановления ему нужна еще минимум неделя. Надеемся, к Норвегии он восстановится. После польской игры никто в лазарет не добивался.

- Как настраиваете команду на матч с "Русенборгом"? Не опасаетесь, что после ответного матча с "Пястом" БАТЭ не хватит эмоций?

- Абсолютно ничего не опасаюсь. Настраивать никого не надо. Прекрасно понимаем и знаем, с кем и в каком турнире играем. Дополнительных слов искать не требуется.

- "Пяст" в ответном матче хорошо закрыл Стасевича. Не значит ли это, что борисовчане стали предсказуемыми? Что будете делать, если "Русенборг" тоже закроет капитана БАТЭ?

- Предсказуемым — нет. Когда увидели, что Игоря закрыли, мы поменяли игру и победили. У нас уйма вариантов, как действовать, если кому-то из лидеров не дадут играть. Предсказуемости никакой нет. Футбол — это не шахматы, где можно поставить фигурку и все поменяется.

- БАТЭ два года не побеждает дома в квалификациях еврокубков. Вас это заводит? Черная полоса?

- Меня статистика не заводит. Черной полосы здесь нет. Главное — шагать из раунда в раунд. А решать задачу дома или на выезде — не важно, - цитирует Багу pressball.by.


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